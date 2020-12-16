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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гихуэло - Мальорка
Гихуэло - Мальорка: обзор матча 16 декабря 2020
Гихуэло
16.12.2020, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гихуэло - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гихуэло
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 2
29.10.2024
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0 : 3
01.11.2023
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Гихуэло
1 : 2
20.12.2022
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
2 : 0
12.11.2022
Депортиво
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 1
02.12.2021
Райо Вальекано
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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