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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гихуэло - Оуренсе
Гихуэло - Оуренсе: обзор матча 29 октября 2024
Гихуэло
29.10.2024, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Оуренсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гихуэло - Оуренсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гихуэло
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 2
29.10.2024
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0 : 3
01.11.2023
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Гихуэло
1 : 2
20.12.2022
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
2 : 0
12.11.2022
Депортиво
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 1
02.12.2021
Райо Вальекано
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
0 : 1
18.12.2025
Атлетик
Испания. Кубок, 1/32 финала
Оуренсе
2 : 1
03.12.2025
Жирона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оуренсе
4 : 2
28.10.2025
Овьедо
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
3 : 2
05.01.2025
Вальядолид
Испания. Кубок, 2 раунд
Оуренсе
1 : 0
04.12.2024
Депортиво
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Гихуэло
Оуренсе
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
2025.01.08 16:08
3
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Гихуэло» и другие результаты
2016.12.01 00:54
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Гихуэло» и другие результаты
2016.12.01 00:54
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
2025.01.08 16:08
3
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