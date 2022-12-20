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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гихуэло - Вильярреал
Гихуэло - Вильярреал: обзор матча 20 декабря 2022
Гихуэло
20.12.2022, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Вильярреал
14'
P. Carmona
41'
Ж. Морено (П)
93'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гихуэло - Вильярреал
93'
ГОЛ! 1:2!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Парехо
88'
Замена
Д. Парехо
️️️️
М. Морланес
88'
Замена
А. Данжума
️️️️
Й. Пино
Замена
P.
️️️️
P. Carmona
79'
71'
Замена
Н. Джексон
️️️️
С. Чуквуэзе
65'
Замена
Э. Капу
️️️️
А. Баэна
65'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Тригерос
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Морено
ГОЛ! 1:0!
P. Carmona
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гихуэло
1
Roberto Gutierrez
ВР
22
Álvaro Coque
ЦЗ
14
Alberto Trapero
ЦЗ
20
Toti Garcia
ЦП
14
Garbán
ЦП
30
Pepe Carmona
ЦП
10
Cristobal Gil Marin
ЦП
2
David Lorenzo
ЦП
11
Álex Caramelo
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Гихуэло
13
Johan Guzmán
ВР
23
Adrián
ЦЗ
3
Rodrigo Gómez Florez
ЦЗ
7
Piojo
ЦП
9
Alvaro Montero
ЦФ
21
Álex Lorenzo
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
2-5-1
1
22
14
14
30
10
2
20
11
4-2-3-1
25
Рейна
17
Фемения
2
Манди
14
Торрес
22
Мохика
14
Тригерос
8
Морланес
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Баэна
7
Морено
30
7
7
30
10
Баэна
6
Капу
6
Капу
10
Баэна
14
Тригерос
13
Коклен
13
Коклен
14
Тригерос
8
Морланес
10
Парехо
10
Парехо
8
Морланес
10
Пино
7
Данжума
7
Данжума
10
Пино
21
Чуквуэзе
11
Джексон
11
Джексон
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Гихуэло
Вильярреал
13
Johan Guzmán
ВР
23
Adrián
ЦЗ
3
Rodrigo Gómez Florez
ЦЗ
9
Alvaro Montero
ЦФ
21
Álex Lorenzo
ЦФ
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
13
Johan Guzmán
ВР
23
Adrián
ЦЗ
3
Rodrigo Gómez Florez
ЦЗ
9
Alvaro Montero
ЦФ
21
Álex Lorenzo
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Гихуэло - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гихуэло
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 2
29.10.2024
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0 : 3
01.11.2023
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Гихуэло
1 : 2
20.12.2022
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
2 : 0
12.11.2022
Депортиво
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 1
02.12.2021
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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