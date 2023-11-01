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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гихуэло - Спортинг
Гихуэло - Спортинг: обзор матча 01 ноября 2023
Гихуэло
01.11.2023, среда, 19:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 3
Завершен
Спортинг
67'
Х. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гихуэло - Спортинг
75'
Замена
К. Ривера
️️️️
Н. Мартин
67'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хассан
63'
Замена
Х. Хассан
️️️️
Г. Росас
60'
Желтая карточка
К. Искьердос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гихуэло
1
Javier Rabanillo
ВР
15
Asiel Mateo
ЦЗ
8
Diego Gonzalez
ЦЗ
22
Álvaro Coque
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
20
Toti Garcia
ЦП
10
Cristobal Gil Marin
(К)
ЦП
14
Garbán
ЦП
6
Willy Ibáñez
ЦП
3
Iago Parga
ЦФ
21
Alberto Bernardo
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
40
Джонатан Варан
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Гихуэло
13
Jorge Jimenez
ВР
2
Sergio Montes
ЦЗ
12
Jesús Cedenilla
ЦЗ
17
Jesús Boigues
ЦЗ
6
Jesús Cambil
ЦП
18
Alonso García
ЦП
9
Juan Antonio
ЦФ
17
Xabier Dominguez
ЦФ
19
Ibrahima Dieng
ЦФ
Спортинг
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
22
Yann Kembo
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
31
Marcos Fernández
ЦФ
36
Pablo Díez
ЦФ
4-4-2
1
15
22
5
Пика
8
20
14
6
10
21
3
3-2-1-4
13
Жоэль
2
Росас
24
Искьердос
5
Санчес
40
Варан
6
Мартин
11
Кейпо
3
21
Вильяльба
20
32
Джурджевич
6
Мартин
17
Ривера
17
Ривера
6
Мартин
2
Росас
23
Хассан
23
Хассан
2
Росас
Остались в запасе
Гихуэло
Спортинг
13
Jorge Jimenez
ВР
2
Sergio Montes
ЦЗ
12
Jesús Cedenilla
ЦЗ
17
Jesús Boigues
ЦЗ
6
Jesús Cambil
ЦП
18
Alonso García
ЦП
9
Juan Antonio
ЦФ
17
Xabier Dominguez
ЦФ
19
Ibrahima Dieng
ЦФ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
22
Yann Kembo
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
31
Marcos Fernández
ЦФ
36
Pablo Díez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Jorge Jimenez
ВР
2
Sergio Montes
ЦЗ
12
Jesús Cedenilla
ЦЗ
17
Jesús Boigues
ЦЗ
6
Jesús Cambil
ЦП
18
Alonso García
ЦП
9
Juan Antonio
ЦФ
17
Xabier Dominguez
ЦФ
19
Ibrahima Dieng
ЦФ
Остались в запасе
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
22
Yann Kembo
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
31
Marcos Fernández
ЦФ
36
Pablo Díez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Гихуэло - Спортинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гихуэло
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 2
29.10.2024
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0 : 3
01.11.2023
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Гихуэло
1 : 2
20.12.2022
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
2 : 0
12.11.2022
Депортиво
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 1
02.12.2021
Райо Вальекано
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
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2016.12.01 00:54
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31 августа
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