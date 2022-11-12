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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гихуэло - Депортиво
Гихуэло - Депортиво: обзор матча 12 ноября 2022
Гихуэло
12.11.2022, суббота, 19:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гихуэло - Депортиво
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гихуэло
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 2
29.10.2024
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0 : 3
01.11.2023
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Гихуэло
1 : 2
20.12.2022
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
2 : 0
12.11.2022
Депортиво
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 1
02.12.2021
Райо Вальекано
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Риасор
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Гихуэло
Депортиво
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
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«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
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7 ноября
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2016.12.01 00:54
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
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