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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гихуэло - Райо Вальекано
Гихуэло - Райо Вальекано: обзор матча 02 декабря 2021
Гихуэло
02.12.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Райо Вальекано
5'
Х. Анхель Посо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гихуэло - Райо Вальекано
117'
Желтая карточка
С. Комесанья
112'
Желтая карточка
О. Валентин
106'
Замена
Э. Савельич
️️️️
Н. Мараш
89'
Желтая карточка
Н. Мараш
87'
Замена
И. Ресио
️️️️
Бебе
79'
Вторая желтая
К. Родригес
78'
Замена
О. Трехо
️️️️
Х. Анхель Посо
78'
Замена
И. Палазон
️️️️
А. Мартин
77'
Желтая карточка
К. Родригес
59'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Я. Казми
59'
Замена
О. Валентин
️️️️
У. Лопес
Желтая карточка
P.
30'
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Анхель Посо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гихуэло
13
Johan Guzmán
ВР
5
Dan Ojog
ЦЗ
14
Alberto Trapero
ЦЗ
23
Adrián
ЦЗ
8
Peli
ЦП
10
Cristobal Gil Marin
ЦП
17
Álvaro González
ЦП
7
Piojo
ЦП
11
Álex Caramelo
ЦФ
0
C. Ruben
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Гихуэло
1
Alberto Martínez
ВР
4
Jorge Gonzalez Moral
ЦЗ
3
Rodrigo Gómez Florez
ЦЗ
2
David Lorenzo
ЦП
18
Achraf Charaf
ЦФ
19
Adrián García
ЦФ
9
José Álvaro Giráldez Prieto
ЦФ
21
Álex Lorenzo
ЦФ
27
Alejandro Peralvo
ЦФ
Райо Вальекано
1
Иван Арболеда
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Серхио Морено
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
3-4-2
13
5
14
23
8
17
7
10
0
11
4-2-2-2
13
Зидан
2
Эрнандес
4
Суарес
15
Мараш
13
Родригес
14
Комесанья
8
Лопес
14
Посо
12
Бебе
11
Мартин
9
Казми
15
Мараш
24
Савельич
24
Савельич
15
Мараш
12
Бебе
2
Ресио
2
Ресио
12
Бебе
8
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
8
Лопес
14
Посо
8
Трехо
8
Трехо
14
Посо
11
Мартин
7
Палазон
7
Палазон
11
Мартин
9
Казми
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Казми
Остались в запасе
Гихуэло
Райо Вальекано
1
Alberto Martínez
ВР
4
Jorge Gonzalez Moral
ЦЗ
3
Rodrigo Gómez Florez
ЦЗ
2
David Lorenzo
ЦП
18
Achraf Charaf
ЦФ
19
Adrián García
ЦФ
9
José Álvaro Giráldez Prieto
ЦФ
21
Álex Lorenzo
ЦФ
27
Alejandro Peralvo
ЦФ
1
Иван Арболеда
ВР
19
Серхио Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Alberto Martínez
ВР
4
Jorge Gonzalez Moral
ЦЗ
3
Rodrigo Gómez Florez
ЦЗ
2
David Lorenzo
ЦП
18
Achraf Charaf
ЦФ
19
Adrián García
ЦФ
9
José Álvaro Giráldez Prieto
ЦФ
21
Álex Lorenzo
ЦФ
27
Alejandro Peralvo
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Арболеда
ВР
19
Серхио Морено
ЦФ
Статистика матча Гихуэло - Райо Вальекано
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гихуэло
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 2
29.10.2024
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0 : 3
01.11.2023
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Гихуэло
1 : 2
20.12.2022
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
2 : 0
12.11.2022
Депортиво
Испания. Кубок, 1 раунд
Гихуэло
1 : 1
02.12.2021
Райо Вальекано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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