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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Германия
Уругвай - Германия: обзор матча 10 июля 2010
Уругвай
10.07.2010, суббота, 22:30
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
2 : 3
Завершен
Германия
28'
Э. Кавани
52'
Д. Форлан
19'
Т. Мюллер
56'
М. Янсен
82'
С. Хедира
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уругвай - Германия
+2
Желтая карточка
А. Фридрих
+1
Замена
С. Таски
️️️️
М. Озил
Замена
С. Абреу
️️️️
Э. Кавани
ГОЛ! 2:3!
С. Хедира
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Янсен
Замена
В. Гаргано
️️️️
Д. Перес
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Какау
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 2:2!
М. Янсен
Пас отдал
Д. Боатенг
ГОЛ! 2:1!
Д. Форлан
Пас отдал
А. Риос
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Суарес
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Желтая карточка
Какау
Желтая карточка
Д. Аого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
17
Аревало Риос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Макси Перейра
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Германия
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
4
Деннис Аого
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛВ
7
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
16
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
13
Себастьян Абреу
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Марко Марин
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
4-3-3
23
Муслера
22
Касерес
3
Годин
2
Лугано
4
Фусиле
17
Риос
15
Перес
16
Перейра
10
Форлан
21
Кавани
9
Суарес
4-2-2-2
22
Бутт
17
Боатенг
3
Фридрих
0
Мертезакер
4
Аого
7
Швайнштайгер
6
Хедира
10
Озил
7
Янсен
16
Какау
13
Мюллер
21
Кавани
13
Абреу
13
Абреу
21
Кавани
15
Перес
5
Гаргано
5
Гаргано
15
Перес
10
Озил
5
Таски
5
Таски
10
Озил
7
Янсен
8
Кроос
8
Кроос
7
Янсен
16
Какау
9
Кисслинг
9
Кисслинг
16
Какау
Остались в запасе
Уругвай
Германия
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Оскар Табарес
1
Мануэль Нойер
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
21
Марко Марин
АП
10
Лукас Подольски
ЛВ
23
Марио Гомес
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
21
Марко Марин
АП
10
Лукас Подольски
ЛВ
23
Марио Гомес
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Уругвай - Германия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Помощники судьи:
Марвин Сесар Торрентера Ривера (Мексика)
Эктор Вергара (Канада)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
Где смотреть матч:
"Первый" - 22:30 (прямая трансляция)
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