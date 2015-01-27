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Расписание матчей
Кубок Африки
ЮАР - Гана
ЮАР - Гана: обзор матча 27 января 2015
ЮАР
27.01.2015, вторник, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
1 : 2
Завершен
Гана
17'
М. Масанго
73'
Д. Бойе
83'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЮАР - Гана
90'
Желтая карточка
Б. Разак
Замена
Б. Паркер
️️️️
Б. Ндулула
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Пас отдал
А. Рахман Баба
Желтая карточка
Д. Фурман
79'
Замена
Р. Летшолоньяне
️️️️
Т. Рантие
74'
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бойе
Пас отдал
А. Айю
70'
Замена
К. Аппиа
️️️️
Ж. Айю
70'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
А. Аква
Замена
С. Вилакази
️️️️
Т. Пхала
58'
Желтая карточка
А. Нгонгка
37'
36'
Замена
Д. Бойе
️️️️
Д. Амарти
ГОЛ! 1:0!
М. Масанго
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
16
Нланла Кузвайо
ВР
3
Эрик Матохо
ЦЗ
2
Ривалдо Кутзее
ЦЗ
11
Табо Матлаба
ЦЗ
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
18
Тхусо Пхала
ЦП
5
Андиле Жали
ЦП
7
Мандла Масанго
ЦП
15
Дин Фурман
ЦП
9
Бонгани Ндулула
ЦФ
23
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Гана
1
Брима Разак
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
ЮАР
22
Джексон Мабокгвейн
ВР
1
Даррен Кит
ВР
21
Аянда Гкаба
ЦЗ
4
Сиябонга Нхлапо
ЦП
13
Тамсанка Сангвени
ЦП
10
Сибусисо Вилакази
ЦП
8
Бонгани Зунгу
ЦП
11
Темба Зване
АП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
17
Бернард Паркер
ЦФ
Гана
12
Эрнест Сова
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
5
Мохамед Авал
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
19
Эдвин Гийма
ЦП
14
Соломон Асанте
ЦП
20
Дэвид Аккам
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
2
Квеси Аппиа
ЦФ
15
Махатма Оту
ЦФ
4-4-2
16
Кузвайо
3
Матохо
2
Кутзее
11
Матлаба
6
Нгонгка
18
Пхала
7
Масанго
15
Фурман
5
Жали
23
Рантие
9
Ндулула
4-2-2-2
1
Разак
23
Аффул
18
Амарти
4
Менса
17
Баба
11
Вакасо
6
Аква
10
Айю
7
Атсу
3
Гьян
9
Айю
18
Пхала
10
Вилакази
10
Вилакази
18
Пхала
23
Рантие
12
Летшолоньяне
12
Летшолоньяне
23
Рантие
9
Ндулула
17
Паркер
17
Паркер
9
Ндулула
9
Айю
2
Аппиа
2
Аппиа
9
Айю
18
Амарти
21
Бойе
21
Бойе
18
Амарти
6
Аква
8
Агьеманг-Баду
8
Агьеманг-Баду
6
Аква
Остались в запасе
ЮАР
Гана
4
Сиябонга Нхлапо
ЦП
21
Аянда Гкаба
ЦЗ
13
Тамсанка Сангвени
ЦП
11
Темба Зване
АП
22
Джексон Мабокгвейн
ВР
1
Даррен Кит
ВР
8
Бонгани Зунгу
ЦП
Главный тренер
Эфраим Машаба
12
Эрнест Сова
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
5
Мохамед Авал
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
15
Махатма Оту
ЦФ
16
Фатау Дауда
ВР
13
Мохаммед Рабиу
ОП
20
Дэвид Аккам
ЦП
22
Франк Ашампонг
ЛВ
Остались в запасе
4
Сиябонга Нхлапо
ЦП
21
Аянда Гкаба
ЦЗ
13
Тамсанка Сангвени
ЦП
11
Темба Зване
АП
22
Джексон Мабокгвейн
ВР
1
Даррен Кит
ВР
8
Бонгани Зунгу
ЦП
Остались в запасе
12
Эрнест Сова
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
5
Мохамед Авал
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
15
Махатма Оту
ЦФ
16
Фатау Дауда
ВР
13
Мохаммед Рабиу
ОП
20
Дэвид Аккам
ЦП
22
Франк Ашампонг
ЛВ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Статистика матча ЮАР - Гана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Амада Нампьяндраза
Стадион:
Эстадио де Монгомо
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