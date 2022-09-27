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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Никарагуа - Гана
Никарагуа - Гана: обзор матча 27 сентября 2022
Никарагуа
27.09.2022, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Никарагуа - Гана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
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