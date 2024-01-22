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Расписание матчей
Кубок Африки
Мозамбик - Гана
Мозамбик - Гана: обзор матча 22 января 2024
Мозамбик
22.01.2024, понедельник, 23:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Гана
90+1'
Д. Катамо (П)
90+4'
Рейнилду
15'
Ж. Айю (П)
70'
Ж. Айю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мозамбик - Гана
ГОЛ! 2:2!
Рейнилду
Пас отдал
Шакил
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Катамо
90'
+1
89'
Замена
И. Уильямс
️️️️
М. Кудус
Замена
Ж. Бонде
️️️️
Л. Кинг
87'
Замена
Шакил
️️️️
Гима
87'
Желтая карточка
Нанани
84'
83'
Желтая карточка
Ж. Айю
Замена
Домингеш
️️️️
А. Амаде
73'
72'
Замена
А. Сейду
️️️️
Д. Одои
72'
Замена
Д. Амарти
️️️️
А. Семеньо
70'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Айю
Желтая карточка
Мешер
69'
Желтая карточка
Рейнилду
67'
62'
Желтая карточка
А. Джику
Замена
Гилду
️️️️
Вити
61'
58'
Желтая карточка
И. Баба
49'
Желтая карточка
А. Айю
46'
Замена
А. Айю
️️️️
Д. Пайнтсил
37'
Замена
И. Баба
️️️️
М. Ашимеру
Желтая карточка
Д. Катамо
31'
28'
Желтая карточка
М. Ашимеру
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мозамбик
22
Иване Урубаль
ВР
15
Рейнилду
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
17
Мешер
(К)
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
16
Альфонс Амаде
ОП
21
Гима
ЦП
9
Лау Кинг
ЦФ
19
Вити
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Гана
1
Ричард Офори Антви
(К)
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
21
Салис Абдул Самед
ОП
8
Маджид Ашимеру
ЦП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Мозамбик
1
Эрнан
ВР
12
Фазиту
ВР
3
D. Malembana
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
27
Клесио Баке
ЛВ
28
Шакил
ОП
4
Амаду
ОП
11
Жоау Бонде
АП
7
Домингеш
АП
18
Гилду
ПВ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
26
Иддрису Баба
ЦП
11
Осман Букари
ПВ
27
Джонатан Сова
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-3-1-1-2
22
Урубаль
15
Рейнилду
17
Мешер
5
Нене
5
Ланга
16
Амаде
2
Нанани
21
Гима
10
Катамо
19
Вити
9
Кинг
4-1-2-1-2
1
Офори Антви
3
Одои
23
Джику
6
Салису
14
Менса
21
Самед
8
Ашимеру
13
Пайнтсил
20
Кудус
11
Семеньо
9
Айю
21
Гима
28
Шакил
28
Шакил
21
Гима
9
Кинг
11
Бонде
11
Бонде
9
Кинг
16
Амаде
7
Домингеш
7
Домингеш
16
Амаде
19
Вити
18
Гилду
18
Гилду
19
Вити
11
Семеньо
18
Амарти
18
Амарти
11
Семеньо
3
Одои
2
Сейду
2
Сейду
3
Одои
8
Ашимеру
26
Баба
26
Баба
8
Ашимеру
13
Пайнтсил
10
Айю
10
Айю
13
Пайнтсил
20
Кудус
19
Уильямс
19
Уильямс
20
Кудус
Остались в запасе
Мозамбик
Гана
3
D. Malembana
ЦЗ
1
Эрнан
ВР
12
Фазиту
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
4
Амаду
ОП
27
Клесио Баке
ЛВ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
15
Элиша Овусу
ОП
24
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Осман Букари
ПВ
27
Джонатан Сова
ЦФ
Остались в запасе
3
D. Malembana
ЦЗ
1
Эрнан
ВР
12
Фазиту
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
4
Амаду
ОП
27
Клесио Баке
ЛВ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
15
Элиша Овусу
ОП
24
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Осман Букари
ПВ
27
Джонатан Сова
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Статистика матча Мозамбик - Гана
4
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
32
Офсайды
2
0
Количество передач
370
246
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Мутаз Ибрахим
Стадион:
Алассане Уаттара Стэдиум
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