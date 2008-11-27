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Расписание матчей
Галатасарай - Металлист
Галатасарай - Металлист: обзор матча 27 ноября 2008
Галатасарай
27.11.2008, четверг, 21:00
Кубок УЕФА, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
81'
Эдмар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Металлист
+2
Замена
А. Конюшенко
️️️️
В. Бордиян
ГОЛ! 0:1!
Эдмар
Пас отдал
Р. Фомин
Замена
А. Йилмаз
️️️️
Г. Кьюэлл
Замена
️️️️
М. Барош
Замена
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
М. Девич
Желтая карточка
М. Барош
Желтая карточка
А. Акман
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Морган Де Санктис
ВР
76
Сервет Четин
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
18
Айхан Акман
(К)
ПВ
27
Милан Барош
ЛФ
99
Гарри Кьюэлл
РФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
18
Папа Гуйе
ЛЗ
15
Валентин Слюсар
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
22
Северин Ганцарчик
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
26
Милан Обрадович
ЦП
32
Марко Девич
ЛФ
70
Жажа
ЦФ
37
Виталий Бордиян
РФ
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
20
Шабани Нонда
ЦФ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
19
Руслан Фомин
ЦФ
2-1-1-2
16
Де Санктис
76
Четин
55
Сариоглу
66
Туран
18
Акман
27
Барош
99
Кьюэлл
3-2-2-3
29
Горяинов
15
Слюсар
78
Валяев
2
Майдана
22
Ганцарчик
18
Гуйе
8
Эдмар
26
Обрадович
37
Бордиян
70
Жажа
32
Девич
8
Эзбек
8
Эзбек
99
Кьюэлл
17
Йилмаз
17
Йилмаз
99
Кьюэлл
37
Бордиян
77
Конюшенко
77
Конюшенко
37
Бордиян
19
Фомин
19
Фомин
Остались в запасе
Галатасарай
Металлист
20
Шабани Нонда
ЦФ
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
0
Александр Рыкун
АП
Остались в запасе
20
Шабани Нонда
ЦФ
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
0
Александр Рыкун
АП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Галатасарай - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Яцек Гранат
(Варшава)
Помощники судьи:
Радослав Сейка
Мацей Шиманик (оба - Польша)
Делегат:
Велид Имамович (Босния и Герцеговина)
Стадион:
Рамс Парк
Посещаемость:
20000 из 52695 зрителей (37%)
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