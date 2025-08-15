Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Турция. Суперлига
Галатасарай - Карагюмрюк
Галатасарай - Карагюмрюк: обзор матча 15 августа 2025
Галатасарай
15.08.2025, пятница, 21:30
Турция. Суперлига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Карагюмрюк
10'
Б. Йилмаз
74'
Ф. Курукук (АГ)
87'
М. Икарди
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Карагюмрюк
Завершен
ГОЛ! 3:0!
Мауро Икарди
Пас отдал
Лукас Торрейра
87'
82'
Замена
Baris Kalayci
️️️️➡️️
Беркай Озкан
82'
Замена
Андре Грэй
️️️️➡️️
Тиаго Кукур
Замена
Мауро Икарди
️️️️➡️️
Барыш Йилмаз
81'
Замена
Каан Айхан
️️️️➡️️
Дэвинсон Санчес
81'
Замена
Николо Дзаньоло
️️️️➡️️
Юнус Акгюн
75'
Замена
Исмаил Якобс
️️️️➡️️
Эрен Эльмали
75'
74'
Желтая карточка
Юре Балковец
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Фатих Курукук
74'
63'
Замена
Эмер Гюмюш
️️️️➡️️
Ahmet Sivri
63'
Замена
Tarık Buğra Kalpaklı
️️️️➡️️
Сержио
Замена
Виктор Осимхен
️️️️➡️️
Марио Лемина
61'
23'
Красная карточка
Marius Tresor Doh
ГОЛ! 1:0!
Барыш Йилмаз
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К)
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Карагюмрюк
13
Иво Грбич
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Атакан Канкая
(К)
ЦП
14
Marius Tresor Doh
ЦП
11
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Беркай Озкан
ЦП
70
Сержио
ЛВ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
17
Ahmet Sivri
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Галатасарай
50
Янкат Йылмаз
ВР
3
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
18
Беркан Кутлу
ЦП
22
Николо Дзаньоло
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
96
Kerem Yandal
ВР
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
88
Эмер Гюмюш
ЦП
34
Alper Demirol
ЦП
16
Tuğbey Akgün
ЦП
72
Baris Kalayci
ЦФ
91
Андре Грэй
ЦФ
20
Tarık Buğra Kalpaklı
ЦФ
3-2-2-3
19
Гювенк
17
Эльмали
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
8
Сара
53
Йилмаз
7
Салаи
10
Сане
2-4-1-3
13
Грбич
22
Курукук
29
Балковец
14
11
Джонсон
8
Озкан
6
Канкая
70
Сержио
17
21
Кукур
33
6
Санчес
23
Айхан
23
Айхан
6
Санчес
11
Акгюн
22
Дзаньоло
22
Дзаньоло
11
Акгюн
17
Эльмали
4
Якобс
4
Якобс
17
Эльмали
53
Йилмаз
9
Икарди
9
Икарди
53
Йилмаз
99
Лемина
45
Осимхен
45
Осимхен
99
Лемина
17
88
Гюмюш
88
Гюмюш
17
8
Озкан
72
72
8
Озкан
21
Кукур
91
Грэй
91
Грэй
21
Кукур
70
Сержио
20
20
70
Сержио
Остались в запасе
Галатасарай
Карагюмрюк
50
Янкат Йылмаз
ВР
3
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
18
Беркан Кутлу
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
99
Furkan Beklevic
ВР
96
Kerem Yandal
ВР
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
34
Alper Demirol
ЦП
16
Tuğbey Akgün
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
50
Янкат Йылмаз
ВР
3
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
18
Беркан Кутлу
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
96
Kerem Yandal
ВР
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
34
Alper Demirol
ЦП
16
Tuğbey Akgün
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Галатасарай - Карагюмрюк
1
1
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
582
224
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
14
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.37
0.72
Информация о матче
Главный судья:
Ozan Ergun, Türkiye
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Карагюмрюк
Стало известно, почему не состоялись переходы Кена и Куэсты в «Спартак»
Вчера, 12:55
2
Мората скандально покинул «Галатасарай» и вернулся в Италию
12 августа, 20:20
Игрок сборной Колумбии отказался от перехода в «Спартак»
12 августа, 09:33
1
Тренеру «Галатасарая» не понравился вариант с Сафоновым
9 августа, 10:57
6
Кисляк прокомментировал интерес к нему от турецких клубов
7 августа, 13:35
Стало известно, почему не состоялись переходы Кена и Куэсты в «Спартак»
Вчера, 12:55
2
Мората скандально покинул «Галатасарай» и вернулся в Италию
12 августа, 20:20
Игрок сборной Колумбии отказался от перехода в «Спартак»
12 августа, 09:33
1
Тренеру «Галатасарая» не понравился вариант с Сафоновым
9 августа, 10:57
6
Кисляк прокомментировал интерес к нему от турецких клубов
7 августа, 13:35
Жемалетдинов получил конкретное предложение из Турции
28 июля, 19:19
Червиченко назвал недооцененного тренера в РПЛ: «Уровень Лички и даже лучше»
13 июля, 14:30
2
Лунев отреагировал на назначение Лички в турецкий клуб
12 июля, 09:33
2
Бителло сравнил Карпина и Личку
8 июля, 14:48
2
Отказавший ЦСКА Личка возглавил новый клуб
1 июля, 20:12
5
Больше новостей
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
- : -
17.08.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
17.08.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
- : -
18.08.2025
Трабзонспор
Последние матчи
Все
Галатасарай
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
3 : 0
15.08.2025
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
0 : 3
08.08.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 38 тур
Галатасарай
2 : 0
30.05.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
24.05.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 36 тур
Галатасарай
3 : 0
18.05.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
3 : 0
15.08.2025
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
0 : 3
08.08.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 38 тур
Галатасарай
2 : 0
30.05.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
24.05.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 36 тур
Галатасарай
3 : 0
18.05.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
3 : 0
15.08.2025
Карагюмрюк
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: