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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Замбия
Габон - Замбия: обзор матча 21 января 2010
Габон
21.01.2010, четверг, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Замбия
83'
Ф. До Марколино
28'
Р. Калаба
62'
Д. Чаманга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Замбия
Замена
Х. Химонде
️️️️
Ф. Катонго
ГОЛ! 1:2!
Ф. До Марколино
Замена
Н. Чивута
️️️️
Д. Муленга
Замена
Ф. До Марколино
️️️️
А. Джиссикадие
Желтая карточка
Д. Мусонда
Желтая карточка
Ф. Катонго
Замена
В. Нжобву
️️️️
Р. Калаба
ГОЛ! 0:2!
Д. Чаманга
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Р. Мейе
Желтая карточка
Р. Мундунга
Желтая карточка
П. Кессани
Желтая карточка
Д. Кузен
ГОЛ! 0:1!
Р. Калаба
16'
Желтая карточка
Р. Калаба
Желтая карточка
К. Чинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
10
Алайн Джиссикадие
ЦП
0
Рогю Мейе
ЦП
13
Бруно Зита
ЦП
0
Поль Кессани
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
10
Даниэль Кузен
ЦФ
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
19
Томас Ньиренда
ЦП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
11
Кристофер Катонго
ЦФ
7
Джейкоб Муленга
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
6
Эрнест Акуассага
ЦЗ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
0
Тьерри Иссиему
ЦП
0
Арсене Копа
ЦП
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
0
Вилли Обамеянг
ЦФ
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Замбия
22
Джейкоб Банда
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
3
Деннис Банда
ЦЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
7
Клиффорд Муленга
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
8
Асаак Чанса
ЦП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
15
Гивен Сингулума
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-4-2
1
Овоно
2
Амбуруэт
5
Экюэль-Манга
17
Апанга
19
Мундунга
10
Джиссикадие
0
Мейе
13
Зита
0
Кессани
10
Кузен
11
Мулунгуи
3-2-2-3
16
Мвине
13
Сунзу
15
Чинту
17
Калаба
4
Мусонда
18
Мбола
19
Ньиренда
10
Катонго
7
Муленга
11
Катонго
12
Чаманга
10
Джиссикадие
20
До Марколино
20
До Марколино
10
Джиссикадие
0
Мейе
9
Обамеянг
9
Обамеянг
0
Мейе
7
Муленга
14
Чивута
14
Чивута
7
Муленга
10
Катонго
5
Химонде
5
Химонде
10
Катонго
17
Калаба
15
Нжобву
15
Нжобву
17
Калаба
Остались в запасе
Габон
Замбия
0
Тьерри Иссиему
ЦП
0
Арсене Копа
ЦП
0
Вилли Обамеянг
ЦФ
6
Эрнест Акуассага
ЦЗ
16
Энтони Мезуи
ВР
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
18
Седрик Мубамба
ЛВ
7
Клиффорд Муленга
ЦП
22
Джейкоб Банда
ВР
3
Деннис Банда
ЦЗ
1
Калилило Каконже
ВР
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
15
Гивен Сингулума
ЦФ
2
Френсис Касонде
ЛЗ
8
Асаак Чанса
ЦП
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
0
Тьерри Иссиему
ЦП
0
Арсене Копа
ЦП
0
Вилли Обамеянг
ЦФ
6
Эрнест Акуассага
ЦЗ
16
Энтони Мезуи
ВР
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
18
Седрик Мубамба
ЛВ
Остались в запасе
7
Клиффорд Муленга
ЦП
22
Джейкоб Банда
ВР
3
Деннис Банда
ЦЗ
1
Калилило Каконже
ВР
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
15
Гивен Сингулума
ЦФ
2
Френсис Касонде
ЛЗ
8
Асаак Чанса
ЦП
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Габон - Замбия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Информация о матче
Стадион:
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