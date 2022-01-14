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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Гана
Габон - Гана: обзор матча 14 января 2022
Габон
14.01.2022, пятница, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Гана
88'
Д. Аллевина
18'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Габон - Гана
90'
+1
Замена
Б. Тетти
️️️️
А. Айю
ГОЛ! 1:1!
Д. Аллевина
Пас отдал
К. Гуелор Канга
88'
81'
Желтая карточка
Д. Воллакотт
65'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
И. Баба
61'
Замена
Э. Аддо
️️️️
К. Сулемана
59'
Желтая карточка
Д. Кьерех
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Д. Буанга
53'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
45'
36'
Желтая карточка
Т. Парти
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
Пас отдал
Т. Парти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Жан-Ноэль Амономе
ВР
25
Жуниор Ассуму
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
20
Денис Буанга
ЛВ
14
Луис Амека
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Жоанн Обьянг
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
19
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦФ
3
Антони Ойоно
ЦФ
7
Аарон Бупендза
ЦФ
Гана
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
2
Энди Идом
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Андре Айю
ЛВ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
5
Томас Парти
ЦП
26
Иддрису Баба
ЦП
8
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
Габон
23
Дональд Нзе
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
16
Энтони Мезуи
ВР
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
28
Яннис Н'Гакуту
ПЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
13
Медвин Битеге
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
15
Ульрик Энеме-Элла
ЦФ
Гана
23
Абдул Нурудин
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
3
Филомон Баффур
ПЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
19
Самуэль Овусу
ПВ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
25
Бенжамин Тетти
ЦФ
2-4-1-3
1
Амономе
25
Ассуму
5
Экюэль-Манга
14
Амека
6
Обьянг
17
Бийого Поко
12
Канга
20
Буанга
7
Бупендза
3
Ойоно
19
Мартинссон Нгуали
4-2-3-1
12
Воллакотт
2
Идом
23
Джику
18
Амарти
17
Баба
5
Парти
26
Баба
10
Айю
8
Кьерех
22
Сулемана
9
Айю
20
Буанга
11
Аллевина
11
Аллевина
20
Буанга
22
Сулемана
5
Аддо
5
Аддо
22
Сулемана
26
Баба
13
Пайнтсил
13
Пайнтсил
26
Баба
10
Айю
25
Тетти
25
Тетти
10
Айю
Остались в запасе
Габон
Гана
23
Дональд Нзе
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
16
Энтони Мезуи
ВР
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
28
Яннис Н'Гакуту
ПЗ
13
Медвин Битеге
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
15
Ульрик Энеме-Элла
ЦФ
23
Абдул Нурудин
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
3
Филомон Баффур
ПЗ
19
Самуэль Овусу
ПВ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
23
Дональд Нзе
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
16
Энтони Мезуи
ВР
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
28
Яннис Н'Гакуту
ПЗ
13
Медвин Битеге
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
15
Ульрик Энеме-Элла
ЦФ
Остались в запасе
23
Абдул Нурудин
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
3
Филомон Баффур
ПЗ
19
Самуэль Овусу
ПВ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Статистика матча Габон - Гана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
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