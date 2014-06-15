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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Гондурас
Франция - Гондурас: обзор матча 15 июня 2014
Франция
15.06.2014, воскресенье, 23:00
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
3 : 0
Завершен
Гондурас
43'
К. Бензема (П)
48'
Н. Вальядарес (АГ)
71'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Гондурас
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Вальбуэна
76'
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
71'
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Й. Кабай
64'
57'
Замена
Х. Кларос
️️️️
Э. Нахар
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Погба
56'
51'
Желтая карточка
О. Гарсия
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Вальядарес
48'
46'
Замена
О. Чавес
️️️️
В. Бернардес
46'
Замена
О. Гарсия
️️️️
Д. Бенгтсон
Желтая карточка
Й. Кабай
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бензема
43'
41'
Вторая желтая
У. Паласиос
27'
Желтая карточка
У. Паласиос
Желтая карточка
П. Погба
26'
Желтая карточка
П. Эвра
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
6
Йоан Кабай
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Гондурас
18
Ноэль Вальядарес
ВР
7
Эмилио Исагирре
ЛЗ
5
Виктор Бернардес
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
14
Энди Нахар
ПЗ
21
Брайан Бекелес
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЛП
19
Луис Гарридо
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
13
Карло Костли
ЦФ
11
Джерри Бенгтсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Франция
23
Микаэль Ландро
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
Гондурас
1
Луис Лопес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
6
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
2
Осман Чавес
ЦЗ
23
Марвин Чавес
ОП
12
Эдер Дельгадо
ЦП
10
Марио Мартинес
ЦП
20
Хорхе Кларос
ЦП
9
Джерри Паласиос
АП
16
Рони Мартинес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Эвра
0
Сахо
4
Варан
0
Дебюши
6
Кабай
6
Погба
14
Матюиди
8
Вальбуэна
19
Бензема
7
Гризманн
3-2-3-2
18
Вальядарес
14
Нахар
5
Бернардес
3
Фигероа
21
Бекелес
7
Исагирре
19
Гарридо
8
Паласиос
15
Эспиноза
11
Бенгтсон
13
Костли
6
Кабай
0
Мавуба
0
Мавуба
6
Кабай
6
Погба
17
Сиссоко
17
Сиссоко
6
Погба
8
Вальбуэна
9
Жиру
9
Жиру
8
Вальбуэна
11
Бенгтсон
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Бенгтсон
5
Бернардес
2
Чавес
2
Чавес
5
Бернардес
14
Нахар
20
Кларос
20
Кларос
14
Нахар
Остались в запасе
Франция
Гондурас
23
Микаэль Ландро
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
16
Рони Мартинес
ЦФ
12
Эдер Дельгадо
ЦП
10
Марио Мартинес
ЦП
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
1
Луис Лопес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
6
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
23
Марвин Чавес
ОП
9
Джерри Паласиос
АП
Главный тренер
Луис Суарес
Остались в запасе
23
Микаэль Ландро
ВР
0
Стефан Руффье
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
16
Рони Мартинес
ЦФ
12
Эдер Дельгадо
ЦП
10
Марио Мартинес
ЦП
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
1
Луис Лопес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
6
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
23
Марвин Чавес
ОП
9
Джерри Паласиос
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Луис Суарес
Статистика матча Франция - Гондурас
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
0 : 0
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
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14.11.2025
Гондурас
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Бейра-Рио
Где смотреть матч:
"Первый канал" 23:00 (прямая)
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