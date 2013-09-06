Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Франция
Грузия - Франция: обзор матча 06 сентября 2013
Грузия
06.09.2013, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Франция
Желтая карточка
Г. Лория
87'
Замена
В. Двалишвили
️️️️
Н. Гелашвили
78'
78'
Замена
С. Насри
️️️️
Ж. Гилявоги
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
Джано
69'
62'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
К. Бензема
Замена
Э. Григалашвили
️️️️
А. Кобахидзе
60'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
9
Николоз Гелашвили
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
АП
Главный тренер
Темури Кецбая
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Жозуа Гилявоги
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
19
Элгуджа Григалашвили
ЛЗ
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
0
Александр Квахадзе
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
0
Давид Таргамадзе
ЛП
0
Григол Долидзе
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
17
Максим Гоналон
ОП
8
Димитри Пайет
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
3-2-4-1
1
Лория
0
Амисулашвили
6
Хубутия
4
Кашия
18
Григалава
2
Лобжанидзе
9
Гелашвили
0
Кобахидзе
20
Канкава
15
Окриашвили
10
Джано
4-1-2-1-2
1
Льорис
19
Санья
3
Эвра
21
Косиельни
3
Абидаль
6
Гилявоги
17
Сиссоко
7
Рибери
8
Вальбуэна
19
Бензема
9
Жиру
0
Кобахидзе
19
Григалашвили
19
Григалашвили
0
Кобахидзе
10
Джано
0
Таргамадзе
0
Таргамадзе
10
Джано
9
Гелашвили
14
Двалишвили
14
Двалишвили
9
Гелашвили
6
Гилявоги
11
Насри
11
Насри
6
Гилявоги
19
Бензема
10
Жиньяк
10
Жиньяк
19
Бензема
Остались в запасе
Грузия
Франция
0
Григол Долидзе
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
0
Александр Квахадзе
ЦЗ
0
Нукри Ревишвили
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
Главный тренер
Темури Кецбая
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
0
Григол Долидзе
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
0
Александр Квахадзе
ЦЗ
0
Нукри Ревишвили
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Грузия - Франция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Фырат Айдынус
(Стамбул)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Новости команд
Все
Грузия
Франция
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
19:17
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
18:50
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
12:29
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
Вчера, 16:59
1
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:40
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
18:50
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:40
Экс-капитан сборной Грузии умер в 54 года
22 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Северная Ирландия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
19:17
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
12:29
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
Вчера, 16:59
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+