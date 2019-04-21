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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Кубань - Чайка
Кубань - Чайка: обзор матча 21 апреля 2019
Кубань
21.04.2019, воскресенье, 14:30
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 24 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
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Матчи команд
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