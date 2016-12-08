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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Фиорентина
Карабах - Фиорентина: обзор матча 08 декабря 2016
Карабах
08.12.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа J, 6 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
73'
Рейналдо
60'
М. Весино
76'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Фиорентина
Желтая карточка
Б. Гусейнов
86'
84'
Вторая желтая
Ф. Кьеза
83'
Замена
К. Санчес
️️️️
Ф. Бернардески
76'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кьеза
ГОЛ! 1:1!
Рейналдо
Пас отдал
Д. Кинтана
73'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Д. Ндлову
71'
Замена
Рейналдо
️️️️
Р. Амиргулиев
62'
61'
Замена
Б. Валеро
️️️️
С. Кристофоро
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Весино
Пас отдал
Н. Калинич
51'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Х. Бабакар
Замена
А. Исмаилов
️️️️
М. Муарем
45'
19'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
Желтая карточка
И. Гурбанов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ПП
10
Муарем Муарем
ЛФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
10
Дани Кинтана
РФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
47
Милан Бадель
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Карабах
31
Боян Шаранов
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
9
Рейналдо
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-1-3-3
23
Сехич
15
Гусейнов
25
Аголли
14
Садыгов
2
Гараев
20
Алмейда
18
Гурбанов
15
Амиргулиев
10
Муарем
9
Ндлову
10
Кинтана
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
4
Томович
2
Гонсало
15
Оливера
13
Астори
47
Бадель
41
Кристофоро
15
Весино
10
Бернардески
14
Кьеза
15
Бабакар
15
Амиргулиев
9
Рейналдо
9
Рейналдо
15
Амиргулиев
10
Муарем
22
Исмаилов
22
Исмаилов
10
Муарем
9
Ндлову
11
Эмрели
11
Эмрели
9
Ндлову
41
Кристофоро
6
Валеро
6
Валеро
41
Кристофоро
10
Бернардески
15
Санчес
15
Санчес
10
Бернардески
15
Бабакар
9
Калинич
9
Калинич
15
Бабакар
Остались в запасе
Карабах
Фиорентина
31
Боян Шаранов
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
19
Лука Леццерини
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Карабах - Фиорентина
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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