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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Севилья
Фейеноорд - Севилья: обзор матча 27 ноября 2014
Фейеноорд
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
56'
Й. Торнстра
83'
К. Эль-Ахмади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Севилья
90'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
90'
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
89'
ГОЛ! 2:0!
К. Эль-Ахмади
Пас отдал
К. Казим-Ричардс
83'
82'
Желтая карточка
А. Аррибас
80'
Замена
Витоло
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
С. ван Бик
73'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
66'
61'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Д. Суарес
60'
Замена
К. Бакка
️️️️
Я. Аспас
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
Пас отдал
Ж. Бутьюс
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Севилья
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вермеер
4
ван Бик
5
Конголо
18
Нелом
23
Булахруз
21
Торнстра
8
Класи
20
Эль-Ахмади
14
Бутьюс
10
Иммерс
91
Казим-Ричардс
3-1-3-1-2
15
Серхио Рико
23
Коке
14
Аррибас
15
Колоджейчак
20
Крыховяк
25
Мбиа
19
Рейес
23
Карришу
4
Суарес
10
Аспас
9
Гамейро
19
Рейес
7
Витоло
7
Витоло
19
Рейес
10
Аспас
70
Бакка
70
Бакка
10
Аспас
4
Суарес
10
Деулофеу
10
Деулофеу
4
Суарес
Остались в запасе
Фейеноорд
Севилья
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Фред Руттен
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Фейеноорд - Севилья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Де Кейп
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