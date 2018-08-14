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Лига чемпионов 2026/2027
Фехервар - Мальме
Фехервар - Мальме: обзор матча 14 августа 2018
Фехервар
14.08.2018, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Мальме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - Мальме
Желтая карточка
С. Хусти
90'
+4
Желтая карточка
М. Паткаи
89'
78'
Желтая карточка
А. Кристиансен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
5
Аттила Фиола
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
88
Анель Хаджич
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
Мальме
16
Франц Брорссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Главный тренер
Анес Мравац
Фехервар
9
Саболч Хусти
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
3-2
5
Фиола
23
Юхас
5
Соуза
88
Хаджич
8
Николов
2-2-1
16
Брорссон
4
Нильсен
6
Левицки
10
Кристиансен
10
Страндберг
Остались в запасе
Фехервар
Мальме
9
Саболч Хусти
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
9
Саболч Хусти
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Фехервар - Мальме
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Состой Стадион
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