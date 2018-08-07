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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Фехервар
Мальме - Фехервар: обзор матча 07 августа 2018
Мальме
07.08.2018, вторник, 20:15
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Фехервар
62'
А. Кристиансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Фехервар
Желтая карточка
О. Левицки
75'
ГОЛ! 1:0!
А. Кристиансен
62'
54'
Желтая карточка
Б. Николов
Желтая карточка
Б. Сафари
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Фехервар
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
88
Анель Хаджич
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
Фехервар
17
Мате Паткаи
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
3-2-1
4
Сафари
20
Бенгтссон
4
Нильсен
10
Кристиансен
9
Траустасон
23
Антонссон
3-2
5
Соуза
23
Юхас
5
Фиола
88
Хаджич
8
Николов
Остались в запасе
Мальме
Фехервар
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
17
Мате Паткаи
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
Остались в запасе
17
Мате Паткаи
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Мальме - Фехервар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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