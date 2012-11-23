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ФКСБ - Штутгарт
ФКСБ - Штутгарт: обзор матча 23 ноября 2012
ФКСБ
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 5
Завершен
Штутгарт
83'
М. Костя
5'
С. Таски
18'
М. Харник
23'
Г. Сакаи
31'
С. Оказаки
55'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Штутгарт
90'
+1
Желтая карточка
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:5!
М. Костя
Пас отдал
А. Попа
83'
Желтая карточка
А. Кипчиу
78'
70'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Г. Сакаи
Желтая карточка
А. Препелицэ
67'
Замена
А. Роша Собриньо
️️️️
К. Тэнасе
62'
61'
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Харник
60'
Желтая карточка
В. Квист
Замена
А. Препелицэ
️️️️
М. Пинтилий
58'
55'
ГОЛ! 0:5!
С. Оказаки
46'
Замена
Т. Хайнал
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
А. Бурчану
45'
+2
37'
Желтая карточка
З. Кузманович
Замена
М. Костя
️️️️
Ф. Гардош
32'
31'
ГОЛ! 0:4!
С. Оказаки
Пас отдал
Г. Сакаи
23'
ГОЛ! 0:3!
Г. Сакаи
Пас отдал
С. Оказаки
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Харник
Пас отдал
З. Кузманович
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Таски
Пас отдал
З. Кузманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
8
Михай Пинтилий
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
19
Новак Мартинович
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-1-3-2
16
Тэтэрушану
21
Кирикеш
24
Гардош
14
Латовлевич
4
Шукала
55
Бурчану
20
Тэнасе
77
Попа
8
Пинтилий
27
Кипчиу
24
Русеску
4-3-3
26
Ульрайх
3
Родригес
35
Таски
2
Сакаи
3
Молинаро
6
Квист
8
Кузманович
4
Гентнер
22
Харник
30
Оказаки
11
Ибишевич
20
Тэнасе
99
Собриньо
99
Собриньо
20
Тэнасе
24
Гардош
9
Костя
9
Костя
24
Гардош
8
Пинтилий
28
Препелицэ
28
Препелицэ
8
Пинтилий
22
Харник
16
Траоре
16
Траоре
22
Харник
2
Сакаи
22
Рюдигер
22
Рюдигер
2
Сакаи
4
Гентнер
15
Хайнал
15
Хайнал
4
Гентнер
Остались в запасе
ФКСБ
Штутгарт
19
Новак Мартинович
ЦЗ
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
19
Новак Мартинович
ЦЗ
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча ФКСБ - Штутгарт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ФКСБ
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Арджеш Питешти
- : -
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Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Генча
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