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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Спарта
ФКСБ - Спарта: обзор матча 13 августа 2024
ФКСБ
13.08.2024, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Спарта
60'
Д. Олару
85'
М. Эджума
13'
В. Бирманчевич
28'
В. Бирманчевич (П)
37'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Спарта
Желтая карточка
В. Крецу
90'
+6
Желтая карточка
С. Тарновану
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
М. Эджума
Пас отдал
Д. Олару
85'
84'
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Лячи
84'
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
В. Бирманчевич
79'
Желтая карточка
Я. Кухта
Замена
Б. Альхассан
️️️️
М. Ликсандру
71'
68'
Замена
Я. Кухта
️️️️
В. Олатунжи
68'
Замена
К. Данек
️️️️
Л. Гараслин
60'
Желтая карточка
В. Бирманчевич
ГОЛ! 1:3!
Д. Олару
60'
53'
Замена
Т. Виснер
️️️️
А. Пресиадо
52'
Желтая карточка
А. Серенсен
Желтая карточка
М. Ликсандру
48'
Замена
М. Эджума
️️️️
А. Шут
46'
Замена
Д. Попа
️️️️
А. Балутэ
46'
Замена
W. Baeten
️️️️
М. Стефанеску
46'
37'
ГОЛ! 0:3!
Л. Гараслин
Пас отдал
В. Бирманчевич
34'
Желтая карточка
А. Пресиадо
Желтая карточка
А. Балутэ
29'
Желтая карточка
Д. Олару
29'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Бирманчевич
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Бирманчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
6
Малком Эджума
ОП
23
Andrei Pandele
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
2
N. Antwi
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
3-2-3-2
32
Тарновану
5
Дава
30
Нгезана
33
Радунович
15
Шут
8
Ликсандру
2
Крецу
22
Балутэ
28
Олару
11
Стефанеску
11
Микулеску
4-2-3-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
30
Зелены
41
Витик
4
Серенсен
6
Кайринен
20
Лячи
11
Ринеш
7
Бирманчевич
10
Гараслин
33
Олатунжи
15
Шут
6
Эджума
6
Эджума
15
Шут
11
Стефанеску
24
24
11
Стефанеску
8
Ликсандру
42
Альхассан
42
Альхассан
8
Ликсандру
22
Балутэ
29
Попа
29
Попа
22
Балутэ
23
Пресиадо
28
Виснер
28
Виснер
23
Пресиадо
7
Бирманчевич
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
7
Бирманчевич
10
Гараслин
9
Данек
9
Данек
10
Гараслин
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
33
Олатунжи
7
Кухта
7
Кухта
33
Олатунжи
Остались в запасе
ФКСБ
Спарта
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
2
N. Antwi
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
2
N. Antwi
ЦФ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча ФКСБ - Спарта
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 18 тур
Фарул
- : -
04.12.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Национальный
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