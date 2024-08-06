Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спарта - ФКСБ
Спарта - ФКСБ: обзор матча 06 августа 2024
Спарта
06.08.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
ФКСБ
78'
В. Олатунжи
61'
Д. Дава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - ФКСБ
90'
+9
Желтая карточка
Р. Радунович
90'
+8
Желтая карточка
М. Эджума
90'
+4
Желтая карточка
L. Phelipe
88'
Замена
М. Эджума
️️️️
А. Балутэ
Желтая карточка
Э. Красники
84'
Замена
Т. Виснер
️️️️
А. Пресиадо
84'
ГОЛ! 1:1!
В. Олатунжи
Пас отдал
В. Бирманчевич
78'
77'
Замена
Б. Альхассан
️️️️
Д. Олару
77'
Замена
L. Phelipe
️️️️
Д. Микулеску
Замена
Э. Красники
️️️️
Л. Гараслин
72'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
Я. Кухта
72'
Желтая карточка
М. Витик
65'
62'
Замена
М. Стефанеску
️️️️
W. Baeten
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Лячи
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дава
Пас отдал
Д. Олару
55'
Желтая карточка
Д. Дава
46'
Замена
W. Baeten
️️️️
Д. Попа
43'
Желтая карточка
Д. Попа
43'
Желтая карточка
С. Тарновану
41'
Желтая карточка
В. Крецу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Адриан Шут
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
42
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
24
W. Baeten
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
2
N. Antwi
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
4-2-3-1
1
Виндаль
41
Витик
2
Росс
4
Серенсен
23
Пресиадо
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Бирманчевич
11
Ринеш
7
Кухта
3-2-3-1-1
32
Тарновану
5
Дава
30
Нгезана
33
Радунович
15
Шут
8
Ликсандру
2
Крецу
22
Балутэ
28
Олару
11
Микулеску
29
Попа
23
Пресиадо
28
Виснер
28
Виснер
23
Пресиадо
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
7
Кухта
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Кухта
22
Балутэ
6
Эджума
6
Эджума
22
Балутэ
29
Попа
24
24
29
Попа
28
Олару
42
Альхассан
42
Альхассан
28
Олару
11
Стефанеску
11
Стефанеску
11
Микулеску
70
70
11
Микулеску
Остались в запасе
Спарта
ФКСБ
44
Якуб Суровчик
ВР
42
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
2
N. Antwi
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
42
Войтех Ворел
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
2
N. Antwi
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Спарта - ФКСБ
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
ФКСБ
Румыния. Лига I, 18 тур
Фарул
- : -
04.12.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Дженерали Арена
Посещаемость:
17229 из 20854 зрителей (82%)
Новости команд
Все
Спарта
ФКСБ
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
26 ноября
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+