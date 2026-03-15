Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Металоглобус
ФКСБ - Металоглобус: обзор матча 15 марта 2026
ФКСБ
15.03.2026, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 1 тур
0 : 0
Завершен
Металоглобус
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Металоглобус
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Alexandru Gheorghe
90'
+4'
82'
Замена
Alexandru Gheorghe
️️️️➡️️
Moses Abbey
Замена
Жоау Паулу
️️️️➡️️
Юри Чизотти
77'
Замена
Мамаду Тиам
️️️️➡️️
Даниэл Бирлигеа
76'
Замена
Михай Попеску
️️️️➡️️
Даниэль Граовац
76'
Травма
Юри Чизотти
76'
Травма
Даниэль Граовац
75'
Желтая карточка
Октавиан Попеску
71'
Замена
Октавиан Попеску
️️️️➡️️
Дариус Олару
63'
61'
Замена
Dragoş Huiban
️️️️➡️️
Даниэль Попа
61'
Замена
Yassine Zakir
️️️️➡️️
Florin Purece
45'
+4'
Замена
Баба Альхассан
️️️️➡️️
Влад Кирикеш
29'
Травма
Влад Кирикеш
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
13
Matei Popa
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Металоглобус
1
George Gavrilas
(К)
ВР
30
Aboubacar Camara
ЦЗ
19
Omar Pasagić
ЦЗ
13
Andrei Sava
ЦЗ
18
Александру Тирля
ПЗ
6
Bruno Carvalho
ЦП
17
Moses Abbey
ЦП
8
Florin Purece
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
5
D. Sabater
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
18
Жоау Паулу
ЦП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Металоглобус
75
Майк Сестор
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
23
Gab Dumitru
ЦЗ
99
Robert Bădescu
ЦЗ
24
Yassine Zakir
ЦП
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
11
Dragoş Huiban
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
9
Stefan Višić
ЦФ
77
Endri Celaj
ЦФ
4-3-3
13
3
33
Радунович
21
Кирикеш
4
Граовац
2
Крецу
27
Олару
31
Чизотти
9
Бирлигеа
10
Тэнасе
11
Микулеску
4-4-2
1
18
Тирля
19
13
30
17
8
20
6
29
Попа
5
4
Граовац
17
Попеску
17
Попеску
4
Граовац
21
Кирикеш
42
Альхассан
42
Альхассан
21
Кирикеш
31
Чизотти
18
Паулу
18
Паулу
31
Чизотти
27
Олару
37
Попеску
37
Попеску
27
Олару
9
Бирлигеа
93
Тиам
93
Тиам
9
Бирлигеа
8
24
24
8
17
14
14
17
15
15
29
Попа
11
11
29
Попа
Остались в запасе
ФКСБ
Металоглобус
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
98
Дэвид Попа
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
75
Майк Сестор
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
23
Gab Dumitru
ЦЗ
99
Robert Bădescu
ЦЗ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
9
Stefan Višić
ЦФ
77
Endri Celaj
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
98
Дэвид Попа
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
23
Gab Dumitru
ЦЗ
99
Robert Bădescu
ЦЗ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
9
Stefan Višić
ЦФ
77
Endri Celaj
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Михай Теджа
Статистика матча ФКСБ - Металоглобус
1
1
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
5
Нарушения
4
13
Количество передач
686
254
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
22
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Информация о матче
Главный судья:
Viorel Nicusor Flueran, Romania
Стадион:
Национальный
Посещаемость:
7543
Новости команд
Все
ФКСБ
Металоглобус
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9
21 января
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9
21 января
Больше новостей
Последние матчи
Все
ФКСБ
Металоглобус
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 0
01.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Ботошани
3 : 2
20.04.2026
Металоглобус
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: