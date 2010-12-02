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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Ливерпуль
ФКСБ - Ливерпуль: обзор матча 02 декабря 2010
ФКСБ
02.12.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
61'
Э. Бонфим
18'
М. Йованович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Ливерпуль
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Пачеко
Желтая карточка
Э. Бонфим
Замена
Я. Секели
️️️️
Я. Латовлевич
Замена
Н. Экклстон
️️️️
М. Йованович
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Д. Коул
ГОЛ! 1:1!
Э. Бонфим
Пас отдал
Б. Николицэ
Замена
С. Ангелов
️️️️
Э. Бикфалви
Желтая карточка
Р. Сурду
19'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Йованович
Пас отдал
Р. Бабел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЛЗ
2
Жералду
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
21
Рикардо Гомес
ЦП
24
Ромео Сурду
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
25
Бэнел Николицэ
ПП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
ФКСБ
33
Чезар Лунгу
ВР
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
19
Новак Мартинович
ЦЗ
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
9
Козмин Матей
ЦП
10
Янош Секели
ЦП
20
Станислав Ангелов
АП
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
23
Натан Экклстон
ЦФ
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
14
Латовлевич
2
Жералду
24
Гардош
29
Бонфим
20
Тэнасе
21
Рикардо Гомес
25
Николицэ
10
Бикфалви
24
Сурду
10
Станку
4-1-3-1-1
25
Рейна
16
Келли
16
Кириакос
27
Уилсон
6
Аурелио
29
Поульсен
22
Пачеко
26
Шелви
11
Йованович
12
Коул
8
Бабел
14
Латовлевич
10
Секели
10
Секели
14
Латовлевич
10
Бикфалви
20
Ангелов
20
Ангелов
10
Бикфалви
22
Пачеко
6
Лейва
6
Лейва
22
Пачеко
12
Коул
89
Н'Гог
89
Н'Гог
12
Коул
11
Йованович
23
Экклстон
23
Экклстон
11
Йованович
Остались в запасе
ФКСБ
Ливерпуль
33
Чезар Лунгу
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
9
Козмин Матей
ЦП
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
33
Чезар Лунгу
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
9
Козмин Матей
ЦП
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча ФКСБ - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Генча
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:45 (прямая)
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