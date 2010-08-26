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ФКСБ - Грассхоппер
ФКСБ - Грассхоппер: обзор матча 26 августа 2010
ФКСБ
26.08.2010, четверг, 21:45
Лига Европы
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Грассхоппер
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Статистика матча ФКСБ - Грассхоппер
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10.10.2026
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Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
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Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
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11.10.2026
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Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
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