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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Гент - Зенит
Гент - Зенит: обзор матча 09 декабря 2015
Гент
09.12.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
18'
Л. Депуатр
78'
Д. Миличевич
65'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Зенит
Замена
К. Кулибали
️️️️
Л. Депуатр
90'
+3
Желтая карточка
С. Митрович
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Данни
89'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Замена
К. Сайеф
️️️️
М. Саймон
88'
86'
Замена
К. Троянов
️️️️
Х. Гарсия
82'
Замена
Д. Богаев
️️️️
А. Анюков
Замена
Б. Деягер
️️️️
Д. Миличевич
82'
Желтая карточка
Д. Миличевич
79'
79'
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
ГОЛ! 2:1!
Д. Миличевич
78'
77'
Желтая карточка
А. Юсупов
75'
Желтая карточка
Х. Гарсия
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
61'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Рязанцев
44'
Желтая карточка
Э. Гарай
ГОЛ! 1:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
М. Саймон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Матс Селс
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Рафинья
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Гент
25
Брайан Вандербуше
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-4-1-1
26
Селс
23
Митрович
4
Рафинья
4
Нильсен
25
Фоке
21
Асаре
10
Нето
77
Миличевич
24
Кумс
27
Саймон
29
Депуатр
3-3-3-1
12
Лодыгин
24
Гарай
13
Нету
4
Кришито
22
Анюков
6
Хави Гарсия
6
Ломбертс
7
Рязанцев
4
Юсупов
10
Данни
22
Дзюба
27
Саймон
16
Сайеф
16
Сайеф
27
Саймон
77
Миличевич
19
Деягер
19
Деягер
77
Миличевич
29
Депуатр
17
Кулибали
17
Кулибали
29
Депуатр
6
Хави Гарсия
79
Троянов
79
Троянов
6
Хави Гарсия
22
Анюков
88
Богаев
88
Богаев
22
Анюков
7
Рязанцев
91
Долгов
91
Долгов
7
Рязанцев
Остались в запасе
Гент
Зенит
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
25
Брайан Вандербуше
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
25
Брайан Вандербуше
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Гент - Зенит
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Де Соуза
(Лорделу-ду-Ору)
Стадион:
Геламко Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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