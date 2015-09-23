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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Зенит
Волга - Зенит: обзор матча 23 сентября 2015
Волга
23.09.2015, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Зенит
95'
Д. Ткачук
105+1'
Д. Ткачук
112'
Д. Ткачук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Зенит
112'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ткачук
Пас отдал
Данни
105'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Ткачук
Замена
И. Виноградов
️️️️
С. Коровушкин
105'
Желтая карточка
А. Рощин
96'
95'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Пас отдал
А. Дзюба
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
А. Саргсян
81'
77'
Замена
Д. Богаев
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
Г. Мамулашвили
77'
Замена
М. Киселев
️️️️
А. Соловьёв
65'
60'
Замена
А. Дзюба
️️️️
П. Долгов
Желтая карточка
С. Настусенко
53'
46'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Евсеев
29'
Желтая карточка
Данни
20'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
4
Асатур Саргсян
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
69
Артём Рощин
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Волга
22
Петр Устинов
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
14
Илья Виноградов
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
2-4-2-2
37
Романенко
33
Курбанов
5
Сергеев
18
Коровушкин
8
Ахметгалимов
4
Саргсян
77
Настусенко
11
Соловьёв
10
Урхов
69
Рощин
10
Мамулашвили
4-1-4-1
41
Кержаков
22
Анюков
6
Ломбертс
13
Нету
4
Кришито
6
Хави Гарсия
7
Рязанцев
94
Евсеев
5
Зинков
10
Данни
91
Долгов
18
Коровушкин
14
Виноградов
14
Виноградов
18
Коровушкин
11
Соловьёв
40
Киселев
40
Киселев
11
Соловьёв
10
Мамулашвили
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
10
Мамулашвили
7
Рязанцев
88
Богаев
88
Богаев
7
Рязанцев
94
Евсеев
31
Ткачук
31
Ткачук
94
Евсеев
91
Долгов
22
Дзюба
22
Дзюба
91
Долгов
Остались в запасе
Волга
Зенит
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
26
Евгений Пышкин
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
26
Евгений Пышкин
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Волга - Зенит
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Химик
Где смотреть матч:
Россия 2, Наш Футбол
Новости команд
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