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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сахалин - Уфа
Сахалин - Уфа: обзор матча 23 сентября 2015
Сахалин
23.09.2015, среда, 12:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Уфа
18'
А. Кацалапов
25'
В. Кротов
73'
В. Кротов
90+2'
С. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сахалин - Уфа
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
С. Фомин
78'
Замена
А. Никитин
️️️️
А. Засеев
73'
ГОЛ! 0:3!
В. Кротов
67'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Марсиньо
46'
Замена
И. Пауревич
️️️️
Д. Верховцов
42'
Желтая карточка
Марсиньо
33'
Желтая карточка
Н. Сафрониди
25'
ГОЛ! 0:2!
В. Кротов
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Кацалапов
Желтая карточка
А. Яркин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
2-1-5-1-1
12
Кондратюк
6
Коломыц
20
Дудиков
10
Матрахов
11
Гаглоев
20
Хинчагов
24
Галин
10
Шиков
88
Миронов
3
Алахвердов
22
Яркин
3-3-3-1
42
Нарубин
70
Сафрониди
19
Осипов
13
Верховцов
47
Зинченко
13
Засеев
34
Кацалапов
4
Фомин
11
Карлос
10
Марсиньо
57
Кротов
13
Засеев
4
Никитин
4
Никитин
13
Засеев
10
Марсиньо
21
Галиулин
21
Галиулин
10
Марсиньо
13
Верховцов
29
Пауревич
29
Пауревич
13
Верховцов
Остались в запасе
Сахалин
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Сахалин - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Спартак
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