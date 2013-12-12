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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зюлте-Варегем - Рубин
Зюлте-Варегем - Рубин: обзор матча 12 декабря 2013
Зюлте-Варегем
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
79'
Б. Натхо (П)
85'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Рубин
86'
Замена
А. Джалилов
️️️️
К. Мавинга
85'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
85'
ГОЛ! 0:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
Р. Касерес
️️️️
И. Конте
81'
Замена
Й. Нассенс
️️️️
Ф. Дюплюс
81'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Натхо
Желтая карточка
С. Кольпар
74'
71'
Желтая карточка
С. Навас
71'
Желтая карточка
О. Кузьмин
66'
Замена
С. Кисляк
️️️️
В. Кулик
50'
Желтая карточка
Р. Шаронов
46'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Р. Абышов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Стив Кольпар
ЦЗ
24
Карел Д'Ане
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
(К)
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
22
Олафур Скуласон
ОП
24
Свен Кумс
АП
15
Ибрахима Конте
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
15
Руслан Абышов
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Олег Кузьмин
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зюлте-Варегем
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
13
Мамату Н'Диай
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-3-1
1
Боссут
18
Дюплюс
3
Кольпар
24
Д'Ане
2
Де Фаув
19
Маланда
22
Скуласон
9
Азар
24
Кумс
15
Конте
26
Силла
4-2-3-1
1
Арлаускис
5
Маркано
44
Навас
76
Шаронов
17
Мавинга
6
М'Вила
15
Абышов
23
Кузьмин
55
Кулик
10
Натхо
23
Мухаметшин
15
Конте
15
Касерес
15
Касерес
15
Конте
18
Дюплюс
11
Нассенс
11
Нассенс
18
Дюплюс
17
Мавинга
10
Джалилов
10
Джалилов
17
Мавинга
55
Кулик
15
Кисляк
15
Кисляк
55
Кулик
15
Абышов
23
Рондон
23
Рондон
15
Абышов
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Рубин
10
Тео Бонгонда
ПВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
13
Мамату Н'Диай
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
13
Мамату Н'Диай
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зюлте-Варегем - Рубин
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:10 (прямая)
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