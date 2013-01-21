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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Шериф
Рубин - Шериф: обзор матча 21 января 2013
Рубин
21.01.2013, понедельник, 12:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Шериф
79'
Б. Натхо (П)
85'
А. Рязанцев
3'
М. Станоевич
38'
М. Станоевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Шериф
Замена
С. Азмун
️️️️
Х. Саломон Рондон
89'
Замена
В. Чала
️️️️
Р. Гынсарь
89'
Замена
А. Натхо
️️️️
А. Рязанцев
89'
ГОЛ! 2:2!
А. Рязанцев
85'
80'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
А. Оника
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Натхо
79'
68'
Замена
Д. Поярков
️️️️
М. Станоевич
65'
Замена
Т. Пайович
️️️️
М. Самарджич
61'
Замена
Т. Апатич
️️️️
А. Дедов
56'
Замена
С. Марьянович
️️️️
А. Пащенко
46'
Замена
С. Георгиев
️️️️
Ч. Танаса
46'
Замена
А. Звягинцев
️️️️
Д. Стажила
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
И. Портнягин
46'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
С. Давыдов
46'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
В. Галиулин
46'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Касаев
46'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Р. Еременко
46'
Замена
М. Платика
️️️️
А. Еременко
46'
Замена
С. Кисляк
️️️️
И. Маркано
46'
Замена
Р. Шаронов
️️️️
С. Боккетти
46'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
С. Навас
46'
Замена
К. Ансальди
️️️️
О. Кузьмин
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Станоевич
37'
Желтая карточка
М. Самарджич
Замена
И. Портнягин
️️️️
Р. Абышов
28'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Станоевич
Пас отдал
Ч. Танаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
15
Марсель Метоуа
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
16
Артем Хачатуров
ЦП
11
Александру Дедов
ЦП
89
Александр Пащенко
ЦП
88
Марко Станоевич
ЦП
77
Александру Оника
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Михай Стойкицэ
Рубин
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
34
Вальтер Чала
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Шериф
1
Александру Звягинцев
ВР
23
Томислав Пайович
ЦЗ
12
Жоау Перейра
ЦЗ
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
21
Тадей Апатич
ЦЗ
13
Саша Марьянович
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
91
Сергей Георгиев
ПП
3-2-4-1
1
Рыжиков
15
Абышов
16
Боккетти
5
Маркано
44
Навас
23
Кузьмин
11
Касаев
26
Еременко
20
Еременко
21
Галиулин
10
Давыдов
2-5-1-2
1
Стажила
15
Метоуа
19
Самарджич
16
Хачатуров
89
Пащенко
88
Станоевич
77
Оника
11
Дедов
90
Энрике
22
Танаса
8
Пешич
Рязанцев
20
Натхо
20
Натхо
Рязанцев
Гынсарь
34
Чала
34
Чала
Гынсарь
23
Кузьмин
14
Ансальди
14
Ансальди
23
Кузьмин
16
Боккетти
76
Шаронов
76
Шаронов
16
Боккетти
44
Навас
4
Кверквелия
4
Кверквелия
44
Навас
11
Касаев
61
Карадениз
61
Карадениз
11
Касаев
5
Маркано
15
Кисляк
15
Кисляк
5
Маркано
10
Давыдов
10
Гынсарь
10
Гынсарь
10
Давыдов
21
Галиулин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
21
Галиулин
26
Еременко
10
Натхо
10
Натхо
26
Еременко
20
Еременко
5
Платика
5
Платика
20
Еременко
Портнягин
23
Рондон
23
Рондон
Портнягин
Рондон
20
Азмун
20
Азмун
Рондон
15
Абышов
97
Портнягин
97
Портнягин
15
Абышов
19
Самарджич
23
Пайович
23
Пайович
19
Самарджич
77
Оника
12
Перейра
12
Перейра
77
Оника
11
Дедов
21
Апатич
21
Апатич
11
Дедов
89
Пащенко
13
Марьянович
13
Марьянович
89
Пащенко
1
Стажила
1
Звягинцев
1
Звягинцев
1
Стажила
88
Станоевич
25
Поярков
25
Поярков
88
Станоевич
22
Танаса
91
Георгиев
91
Георгиев
22
Танаса
Остались в запасе
Рубин
Шериф
Главный тренер
Курбан Бердыев
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
Главный тренер
Михай Стойкицэ
Остались в запасе
Остались в запасе
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Михай Стойкицэ
Статистика матча Рубин - Шериф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
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