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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Мольде
Рубин - Мольде: обзор матча 29 августа 2013
Рубин
29.08.2013, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Мольде
33'
А. Прудников
50'
Р. Еременко
84'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Мольде
ГОЛ! 3:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Рязанцев
84'
Желтая карточка
Р. Еременко
83'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
К. Мавинга
70'
65'
Замена
Э. Ховланд
️️️️
В. Форрен
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Прудников
64'
Замена
Р. Абышов
️️️️
Б. Натхо
64'
Желтая карточка
К. Мавинга
63'
56'
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
Д. Берг Хестад
56'
Замена
З. Трипич
️️️️
А. Коли
Пенальти не реализован!
А. Рязанцев
54'
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Б. Натхо
50'
Желтая карточка
Д. Торбинский
39'
33'
Желтая карточка
В. Форрен
ГОЛ! 1:0!
А. Прудников
Пас отдал
Д. Торбинский
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
26
Роман Еременко
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Мольде
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
27
Даниэль Чима Чукву
ЛП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
16
Магне Хосет
ЦП
21
Агналдо
АП
29
Эммануэль Экпо
ПП
17
Алиу Коли
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Мольде
1
Оле Сёдерберг
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
4-3-2-1
1
Рыжиков
17
Мавинга
5
Маркано
44
Навас
23
Кузьмин
7
Рязанцев
10
Натхо
55
Кулик
6
Торбинский
26
Еременко
89
Прудников
4-4-1-1
1
Нюланд
2
Ващауг
4
Форрен
4
Тойвио
23
Риндароу
29
Экпо
6
Хестад
16
Хосет
27
Чукву
21
Агналдо
17
Коли
10
Натхо
15
Абышов
15
Абышов
10
Натхо
17
Мавинга
4
Кверквелия
4
Кверквелия
17
Мавинга
89
Прудников
20
Азмун
20
Азмун
89
Прудников
17
Коли
10
Трипич
10
Трипич
17
Коли
4
Форрен
3
Ховланд
3
Ховланд
4
Форрен
6
Хестад
14
Бергет
14
Бергет
6
Хестад
Остались в запасе
Рубин
Мольде
31
Алексей Березин
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Оле Сёдерберг
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Рубин - Мольде
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Саша Кевер
(Везиа)
Стадион:
Центральный
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