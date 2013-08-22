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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Рубин
Мольде - Рубин: обзор матча 22 августа 2013
Мольде
22.08.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Рубин
21'
Х. Саломон Рондон
89'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Рубин
Желтая карточка
Д. Берг Хестад
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Я. М'Вила
87'
Замена
А. Прудников
️️️️
В. Кулик
Замена
З. Трипич
️️️️
Й. Тойвио
86'
Замена
Агналдо
️️️️
Ж. Инге Бергет
76'
73'
Желтая карточка
С. Рыжиков
Замена
Д. Чима Чукву
️️️️
М. Меллер Дели
68'
63'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Д. Торбинский
63'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Р. Еременко
57'
Желтая карточка
Я. М'Вила
21'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Торбинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
4
Йоона Тойвио
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
АП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Мольде
1
Оле Сёдерберг
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
16
Магне Хосет
ЦП
21
Агналдо
АП
10
Томми Хейланд
ЦФ
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
3-2-3-2
1
Нюланд
25
Линнес
4
Форрен
3
Ховланд
23
Риндароу
4
Тойвио
17
Дели
8
Хуссэйн
6
Хестад
8
Гульбрандсен
14
Бергет
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
5
Маркано
3
Гетигежев
6
М'Вила
6
Торбинский
7
Рязанцев
55
Кулик
26
Еременко
23
Рондон
4
Тойвио
10
Трипич
10
Трипич
4
Тойвио
14
Бергет
21
Агналдо
21
Агналдо
14
Бергет
17
Дели
27
Чукву
27
Чукву
17
Дели
6
Торбинский
61
Карадениз
61
Карадениз
6
Торбинский
26
Еременко
10
Натхо
10
Натхо
26
Еременко
55
Кулик
89
Прудников
89
Прудников
55
Кулик
Остались в запасе
Мольде
Рубин
1
Оле Сёдерберг
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
16
Магне Хосет
ЦП
10
Томми Хейланд
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
31
Алексей Березин
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
16
Магне Хосет
ЦП
10
Томми Хейланд
ЦФ
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Мольде - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Акер Стэдион
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