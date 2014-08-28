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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ростов - Трабзонспор
Ростов - Трабзонспор: обзор матча 28 августа 2014
Ростов
28.08.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Трабзонспор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Трабзонспор
88'
Желтая карточка
Б. Артарслан
80'
Замена
Б. Артарслан
️️️️
С. Айдогду
Замена
Б. Су Ю
️️️️
М. Григорьев
79'
70'
Замена
О. Кардосо
️️️️
С. Йилмаз
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Торбинский
68'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
60'
58'
Желтая карточка
С. Дурсун
Желтая карточка
Т. Калачев
42'
18'
Замена
М. Юмлу
️️️️
А. Демир
Желтая карточка
Д. Торбинский
13'
7'
Желтая карточка
Э. Белкалем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ЦП
10
Максим Григорьев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
8
Каку Гуелор Канга
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
77
Муса Низам
ЛЗ
21
Эссаид Белкалем
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
66
Фатих Атик
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
12
Карл Меджани
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
5
Батухан Артарслан
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
4-4-1-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
2
Горо
6
Торбинский
8
Гацкан
10
Григорьев
2
Калачев
7
Полоз
8
Канга
4-2-1-2-1
1
Киврак
18
Явру
21
Белкалем
5
Демир
77
Низам
54
Дурсун
12
Меджани
8
Айдогду
10
Йилмаз
66
Атик
88
Йилмаз
10
Григорьев
86
Ю
86
Ю
10
Григорьев
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
6
Торбинский
11
Бухаров
11
Бухаров
6
Торбинский
8
Айдогду
5
Артарслан
5
Артарслан
8
Айдогду
5
Демир
22
Юмлу
22
Юмлу
5
Демир
10
Йилмаз
7
Кардосо
7
Кардосо
10
Йилмаз
Остались в запасе
Ростов
Трабзонспор
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
68
Исхак Доган
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
Остались в запасе
68
Исхак Доган
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Ростов - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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