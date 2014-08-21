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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Ростов
Трабзонспор - Ростов: обзор матча 21 августа 2014
Трабзонспор
21.08.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ростов
37'
К. Меджани
73'
О. Кардосо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Ростов
Замена
Д. Йилмаз
️️️️
О. Кардосо
84'
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Констан
77'
ГОЛ! 2:0!
О. Кардосо
73'
Желтая карточка
М. Низам
69'
68'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
Замена
Ф. Атик
️️️️
Ю. Эрдоган
67'
64'
Замена
А. Бухаров
️️️️
М. Григорьев
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
62'
49'
Желтая карточка
А. Гацкан
40'
Желтая карточка
Баштуш
ГОЛ! 1:0!
К. Меджани
Пас отдал
М. Юмлу
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Муса Низам
ЛЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
21
Эссаид Белкалем
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
19
Кевин Констан
ОП
12
Карл Меджани
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Максим Григорьев
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
8
Каку Гуелор Канга
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
68
Исхак Доган
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
66
Фатих Атик
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
17
Гекхан Карадениз
ЦФ
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Киврак
10
Эрдоган
22
Юмлу
21
Белкалем
77
Низам
19
Констан
12
Меджани
3
Босингва
8
Айдогду
10
Йилмаз
7
Кардосо
4-4-1-1
1
Плетикоса
2
Горо
15
Баштуш
0
Дьяков
19
Милич
2
Калачев
10
Григорьев
8
Гацкан
6
Торбинский
7
Полоз
8
Канга
19
Констан
54
Дурсун
54
Дурсун
19
Констан
10
Эрдоган
66
Атик
66
Атик
10
Эрдоган
7
Кардосо
88
Йилмаз
88
Йилмаз
7
Кардосо
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
10
Григорьев
11
Бухаров
11
Бухаров
10
Григорьев
Остались в запасе
Трабзонспор
Ростов
68
Исхак Доган
ЦЗ
17
Гекхан Карадениз
ЦФ
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
68
Исхак Доган
ЦЗ
17
Гекхан Карадениз
ЦФ
99
Фатих Озтюрк
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Трабзонспор - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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