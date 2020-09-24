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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ростов - Маккаби Х
Ростов - Маккаби Х: обзор матча 24 сентября 2020
Ростов
24.09.2020, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Маккаби Х
9'
Э. Шомуродов
20'
Н. Рукавица
60'
М. Абу Фани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Маккаби Х
87'
Желтая карточка
О. Арад
85'
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
Д. Азиза
82'
Замена
Х. Родригес
️️️️
М. Абу Фани
Красная карточка
Д. Глебов
69'
Замена
К. Хашимото
️️️️
Р. Еременко
65'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Х. Байрамян
65'
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Абу Фани
Пас отдал
Н. Рукавица
45'
Желтая карточка
Б. Планич
20'
ГОЛ! 1:1!
Н. Рукавица
Пас отдал
Э. Мабука
ГОЛ! 1:0!
Э. Шомуродов
Пас отдал
М. Норманн
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
26
Эрнест Мабука
ЦЗ
5
Аяд Абаши
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Долев Азиза
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
42
Кенто Хашимото
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
23
Сайку Турай
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
34
Козлов
17
Норманн
15
Глебов
26
Еременко
19
Байрамян
11
Ионов
14
Шомуродов
3-2-4
44
Коэн
15
Арад
26
Мабука
5
Абаши
31
Лави
12
Менахем
8
Азиза
15
Абу Фани
9
Чери
13
Рукавица
26
Еременко
42
Хашимото
42
Хашимото
26
Еременко
19
Байрамян
7
Полоз
7
Полоз
19
Байрамян
8
Азиза
11
Ашкенази
11
Ашкенази
8
Азиза
15
Абу Фани
6
Родригес
6
Родригес
15
Абу Фани
Остались в запасе
Ростов
Маккаби Х
23
Егор Бабурин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
40
Шариф Каюф
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
23
Сайку Турай
ЦП
55
Рами Гершон
ВР
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Остались в запасе
40
Шариф Каюф
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
23
Сайку Турай
ЦП
55
Рами Гершон
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Ростов - Маккаби Х
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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