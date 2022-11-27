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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Нефтехимик
Рубин - Нефтехимик: обзор матча 27 ноября 2022
Рубин
27.11.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
31'
А. Дзагоев
60'
К. Нижегородов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Нефтехимик
78'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Н. Калугин
Замена
К. Муллин
️️️️
Д. Фамейе
78'
Замена
Е. Тесленко
️️️️
В. Лисакович
77'
74'
Желтая карточка
М. Ширяев
Желтая карточка
В. Лисакович
72'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Дзагоев
72'
63'
Замена
Р. Денисов
️️️️
Д. Хубаев
62'
Замена
М. Уридия
️️️️
М. Барсов
ГОЛ! 2:0!
К. Нижегородов
60'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Р. Безруков
57'
46'
Замена
Б. Зорин
️️️️
М. Шоркин
46'
Замена
А. Котик
️️️️
И. Школик
43'
Желтая карточка
И. Школик
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
4-3-1-2
99
Дюпин
71
Самошников
4
Нижегородов
27
Грицаенко
70
Кабутов
23
Безруков
21
Зотов
66
Дзагоев
18
Попов
99
Лисакович
7
Фамейе
4-1-4-1
96
Обухов
44
Калугин
21
Бердников
16
Шоркин
12
Ширяев
5
Москвичев
2
Хубаев
2
Ситдиков
20
Школик
21
Галиулин
14
Барсов
23
Безруков
17
Горбунов
17
Горбунов
23
Безруков
99
Лисакович
2
Тесленко
2
Тесленко
99
Лисакович
66
Дзагоев
19
Иванов
19
Иванов
66
Дзагоев
7
Фамейе
9
Муллин
9
Муллин
7
Фамейе
16
Шоркин
5
Зорин
5
Зорин
16
Шоркин
2
Хубаев
16
Денисов
16
Денисов
2
Хубаев
44
Калугин
22
Дворецков
22
Дворецков
44
Калугин
20
Школик
9
Котик
9
Котик
20
Школик
14
Барсов
25
Уридия
25
Уридия
14
Барсов
Остались в запасе
Рубин
Нефтехимик
31
Александр Беленов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Рубин - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Игорь Князев (Курск)
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Резервный судья:
Павел Лысенко (Йошкар-Ола)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Сергей Мацюра (Хабаровск)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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