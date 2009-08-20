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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Металлург Л
Урал - Металлург Л: обзор матча 20 августа 2009
Урал
20.08.2009, четверг, 17:00
Россия. Первый дивизион, 26 тур
1 : 2
Завершен
Металлург Л
66'
В. Шишелов
64'
В. Кренделев
90+1'
С. Емельянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Металлург Л
+1
ГОЛ! 1:2!
С. Емельянов
Желтая карточка
В. Фирсов
Замена
️️️️
С. Емельянов
Замена
️️️️
В. Шишелов
Замена
️️️️
О. Алейник
Замена
️️️️
А. Середа
ГОЛ! 1:1!
В. Шишелов
ГОЛ! 0:1!
В. Кренделев
Замена
️️️️
Х. Мамтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
0
Сергей Емельянов
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
11
Максим Обозный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
2-1-4-1-2
0
Армишев
28
Климавичус
2
Поворов
10
Фидлер
23
Катульский
8
Герк
27
Чудин
36
Скрыльников
13
Щаницин
9
Мамтов
55
Шишелов
3-2-2-2
1
Шамрин
2
Ивченко
78
Фирсов
9
Фомичев
45
Косенко
2
Кренделев
0
Емельянов
34
Алейник
11
Обозный
20
Середа
Остались в запасе
Урал
Металлург Л
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Урал - Металлург Л
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Металлург Л
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24.10.2026
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Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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