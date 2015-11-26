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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Спортинг
Локомотив - Спортинг: обзор матча 26 ноября 2015
Локомотив
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
2 : 4
Завершен
Спортинг
5'
Майкон
86'
А. Миранчук
20'
Ф. Монтеро
38'
Б. Руис
43'
Ж. Мартинш
60'
М. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спортинг
ГОЛ! 2:4!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Ндинга
86'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
81'
79'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Ж. Мариу
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
78'
71'
Замена
И. Слимани
️️️️
Ф. Монтеро
67'
Замена
А. Мартинш
️️️️
М. Перейра
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Тарасов
65'
60'
ГОЛ! 1:4!
М. Перейра
Пас отдал
Ж. Мартинш
43'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Ф. Монтеро
38'
ГОЛ! 1:2!
Б. Руис
Пас отдал
Ф. Монтеро
20'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Монтеро
Пас отдал
Р. Эшгайю
ГОЛ! 1:0!
Майкон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Спортинг
26
Ажбе Юг
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
29
Денисов
4
Дюрица
17
Михалик
49
Шишкин
23
Тарасов
11
Майкон
88
Ндинга
99
Фернандеш
19
Самедов
14
Ниасс
4-2-2-2
1
Бук
47
Эшгайю
4
Эвертон
33
Сильва
5
Налдо
15
Силва
23
Мариу
10
Мартинш
10
Перейра
12
Монтеро
22
Руис
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
23
Тарасов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
23
Тарасов
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
23
Мариу
20
Аквилани
20
Аквилани
23
Мариу
10
Перейра
28
Мартинш
28
Мартинш
10
Перейра
12
Монтеро
19
Слимани
19
Слимани
12
Монтеро
Остались в запасе
Локомотив
Спортинг
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
26
Ажбе Юг
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
26
Ажбе Юг
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Локомотив - Спортинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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