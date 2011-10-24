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Спартак-Нальчик - Локомотив
Спартак-Нальчик - Локомотив: обзор матча 24 октября 2011
Спартак-Нальчик
24.10.2011, понедельник, 16:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
35'
Д. Гриднев
62'
Д. Глушаков
87'
Я. Дюрица
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Локомотив
ГОЛ! 1:2!
Я. Дюрица
Замена
Я. Дюрица
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
А. Аравин
️️️️
Ю. Лебедев
Травма
Ф. Кайседо
Замена
А. Гошоков
️️️️
А. Щаницин
ГОЛ! 1:1!
Д. Глушаков
Желтая карточка
В. Обинна
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
С. Иванов
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Р. Концедалов
ГОЛ! 1:0!
Д. Гриднев
Желтая карточка
М. Да Кошта
17'
Желтая карточка
Т. Бурлак
Травма
Т. Бурлак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
0
Альберто Сапатер
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
99
Станислав Иванов
ПП
11
Майкон
ЛФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
РФ
Спартак-Нальчик
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
39
Ханнес Сигурдссон
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-2-1
30
Отто
71
Багаев
91
Куликов
4
Овсиенко
27
Лебедев
56
Гриднев
11
Концедалов
4
Рухаиа
13
Щаницин
95
Митришев
8
Сирадзе
4-3-3
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
3
Да Кошта
55
Янбаев
99
Иванов
88
Глушаков
0
Сапатер
11
Обинна
0
Сычев
11
Майкон
27
Лебедев
2
Аравин
2
Аравин
27
Лебедев
13
Щаницин
19
Гошоков
19
Гошоков
13
Щаницин
11
Обинна
4
Дюрица
4
Дюрица
11
Обинна
99
Иванов
10
Кайседо
10
Кайседо
99
Иванов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Локомотив
1
Станислав Намашко
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
39
Ханнес Сигурдссон
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
39
Ханнес Сигурдссон
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Михаил Еровенко (Краснодар)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:40 (прямая) 12:00 (вторник, 25 октября)
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