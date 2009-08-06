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Лига Европы 2026/2027
Крылья Советов - Сент-Патрикс
Крылья Советов - Сент-Патрикс: обзор матча 06 августа 2009
Крылья Советов
06.08.2009, четверг, 18:00
Лига Европы
3 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Сент-Патрикс
42'
А. Бобер
56'
Е. Савин
59'
Е. Савин
74'
С. Берн
82'
Д. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Сент-Патрикс
ГОЛ! 3:2!
Д. О'Брайен
Замена
Д. Райан
️️️️
Э. Стивенс
ГОЛ! 3:1!
С. Берн
Пас отдал
Г. О'Коннор
Желтая карточка
В. Кулик
Замена
Леилтон
️️️️
С. Будылин
Замена
С. Махер
️️️️
Д. Гэвин
Замена
А. Коули
️️️️
Б. Райан
ГОЛ! 3:0!
Е. Савин
Пас отдал
Р. Аджинджал
ГОЛ! 2:0!
Е. Савин
Пас отдал
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
А. Бобер
Замена
В. Кулик
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
С. Берн
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Желтая карточка
Д. О'Брайен
Желтая карточка
Д. Линч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
8
Антон Бобер
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сент-Патрикс
1
Гэри Роджерс
ВР
0
Стюарт Берн
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
0
Дамьен Линч
ЦЗ
5
Джейми Харрис
(К)
ЦЗ
6
Дэвид Партридж
ПЗ
0
Райан Гай
ЛП
0
Бобби Райан
ЦП
0
Гаррет О'Коннор
ЦП
0
Джейсон Гэвин
ЦП
23
Деклан О'Брайен
ЦФ
Главный тренер
Джефф Кенна
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Роман Разделкин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Сент-Патрикс
1
Брендан Кларк
ВР
15
Дарраг Райан
ЦЗ
8
Стивен Махер
ЦЗ
0
Алан Коули
ЦП
0
Гленн Фитцпатрик
ПП
0
Марк Лич
ЦФ
3-2-4-1
31
Лобос
20
Игнатьев
63
Белозеров
0
Таранов
3
Будылин
49
Шишкин
2
Калачев
20
Аджинджал
19
Иванов
8
Бобер
99
Савин
3-2-4-1
1
Роджерс
0
Берн
0
Линч
5
Харрис
6
Партридж
3
Стивенс
0
Райан
0
О'Коннор
0
Гэвин
0
Гай
23
О'Брайен
3
Будылин
3
Леилтон
3
Леилтон
3
Будылин
20
Игнатьев
55
Кулик
55
Кулик
20
Игнатьев
3
Стивенс
15
Райан
15
Райан
3
Стивенс
0
Райан
0
Коули
0
Коули
0
Райан
0
Гэвин
8
Махер
8
Махер
0
Гэвин
Остались в запасе
Крылья Советов
Сент-Патрикс
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
0
Марк Лич
ЦФ
1
Брендан Кларк
ВР
0
Гленн Фитцпатрик
ПП
Главный тренер
Джефф Кенна
Остались в запасе
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Остались в запасе
0
Марк Лич
ЦФ
1
Брендан Кларк
ВР
0
Гленн Фитцпатрик
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Джефф Кенна
Статистика матча Крылья Советов - Сент-Патрикс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Главный судья:
Томми Шервен
(Каупангер)
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Франк Андас (оба - Норвегия)
Делегат:
Михаил Касабов (Болгария)
Стадион:
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