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Сент-Патрикс - Крылья Советов
Сент-Патрикс - Крылья Советов: обзор матча 30 июля 2009
Сент-Патрикс
30.07.2009, четверг, 22:45
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Крылья Советов
71'
Д. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Патрикс - Крылья Советов
Замена
В. Кулик
️️️️
О. Иванов
Замена
Г. Дэмпси
️️️️
С. Берн
ГОЛ! 1:0!
Д. О'Брайен
Замена
Б. Райан
️️️️
Г. Фитцпатрик
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Патрикс
1
Гэри Роджерс
ВР
0
Стюарт Берн
ЛЗ
5
Джейми Харрис
ЦЗ
0
Дамьен Линч
ЦЗ
6
Дэвид Партридж
ПЗ
0
Райан Гай
ЛП
0
Джейсон Гэвин
ЦП
0
Гаррет О'Коннор
ЦП
0
Гленн Фитцпатрик
ПП
3
Энда Стивенс
ЦФ
23
Деклан О'Брайен
ЦФ
Главный тренер
Джефф Кенна
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Антон Бобер
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сент-Патрикс
1
Брендан Кларк
ВР
8
Стивен Махер
ЦЗ
22
Гэри Дэмпси
ЦП
0
Алан Коули
ЦП
0
Бобби Райан
ЦП
0
Марк Лич
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
4-4-2
1
Роджерс
0
Берн
5
Харрис
0
Линч
6
Партридж
0
Гай
0
Гэвин
0
О'Коннор
0
Фитцпатрик
23
О'Брайен
3
Стивенс
3-2-3-1-1
31
Лобос
49
Шишкин
39
Ярошик
63
Белозеров
20
Игнатьев
3
Леилтон
2
Калачев
19
Иванов
8
Бобер
20
Аджинджал
99
Савин
0
Берн
22
Дэмпси
22
Дэмпси
0
Берн
0
Фитцпатрик
0
Райан
0
Райан
0
Фитцпатрик
19
Иванов
55
Кулик
55
Кулик
19
Иванов
Остались в запасе
Сент-Патрикс
Крылья Советов
8
Стивен Махер
ЦЗ
0
Марк Лич
ЦФ
0
Алан Коули
ЦП
1
Брендан Кларк
ВР
Главный тренер
Джефф Кенна
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
8
Стивен Махер
ЦЗ
0
Марк Лич
ЦФ
0
Алан Коули
ЦП
1
Брендан Кларк
ВР
Остались в запасе
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Джефф Кенна
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Сент-Патрикс - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Жолт Сабо
(Будапешт)
Помощники судьи:
Жолт Спишьяк
Венцель Тот (оба - Венгрия)
Делегат:
Карел Вертонген (Бельгия)
Стадион:
Солидарность Арена
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