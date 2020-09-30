Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПАОК - Краснодар
ПАОК - Краснодар: обзор матча 30 сентября 2020
ПАОК
30.09.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Краснодар
77'
О. Эль-Каддури
73'
Я. Михайлидис (АГ)
78'
Р. Кабелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПАОК - Краснодар
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
90'
+1
85'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Р. Кабелла
83'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Ю. Газинский
78'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кабелла
ГОЛ! 1:1!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
Ш. Шваб
77'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ф. Варела
76'
73'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Михайлидис
Замена
А. Чолак
️️️️
Д. Пелкас
59'
Замена
М. Ваге
️️️️
Х. Анхель Креспо
59'
58'
Замена
И. Смольников
️️️️
Д. Уткин
Желтая карточка
Д. Пелкас
37'
35'
Желтая карточка
Кайо
33'
Желтая карточка
Т. Вилена
Желтая карточка
С. Ингасон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ПАЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
7
Омар Эль-Каддури
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
5
Реми Кабелла
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-2-2-2
12
Живкович
13
Яннулис
5
Михайлидис
15
Ингасон
15
Варела
7
Эль-Каддури
15
Креспо
10
Пелкас
22
Шваб
17
Цолис
14
Живкович
4-3-1-2
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
14
Мартынович
2
Рамирес
18
Газинский
47
Уткин
52
Вилена
7
Классон
5
Кабелла
33
Берг
15
Креспо
22
Ваге
22
Ваге
15
Креспо
15
Варела
28
Свидерски
28
Свидерски
15
Варела
10
Пелкас
14
Чолак
14
Чолак
10
Пелкас
47
Уткин
8
Смольников
8
Смольников
47
Уткин
18
Газинский
88
Камболов
88
Камболов
18
Газинский
5
Кабелла
93
Сулейманов
93
Сулейманов
5
Кабелла
Остались в запасе
ПАОК
Краснодар
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
90
Максим Кутовой
ЦФ
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Остались в запасе
90
Максим Кутовой
ЦФ
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ПАОК - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ПАОК
Краснодар
Оздоев отверг наличие кризиса в «Краснодаре»
12:48
4
Агкацев – о спаде у «Краснодара»: «Было много факторов внутри команды»
11:35
3
«Ахмат» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
10:42
«Динамо» привело 3 аргумента в пользу ошибочности удаления Осипенко
10:15
7
Экс-судья Федотов объяснил удаление Осипенко
09:50
2
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Оздоев отверг наличие кризиса в «Краснодаре»
12:48
4
Агкацев – о спаде у «Краснодара»: «Было много факторов внутри команды»
11:35
3
«Ахмат» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
10:42
«Динамо» привело 3 аргумента в пользу ошибочности удаления Осипенко
10:15
7
Экс-судья Федотов объяснил удаление Осипенко
09:50
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+