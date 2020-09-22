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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Краснодар - ПАОК
Краснодар - ПАОК: обзор матча 22 сентября 2020
Краснодар
22.09.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
ПАОК
39'
В. Классон (П)
70'
Р. Кабелла
32'
Д. Пелкас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ПАОК
90'
+1
Желтая карточка
С. Ингасон
Желтая карточка
К. Ольссон
90'
+1
Желтая карточка
М. Берг
88'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
86'
Травма
Вандерсон
85'
84'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Х. Цолис
Замена
Д. Уткин
️️️️
Р. Кабелла
81'
79'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Д. Пелкас
76'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
ГОЛ! 2:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
М. Берг
70'
Желтая карточка
В. Классон
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Классон
39'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
А. Живкович
8'
Желтая карточка
Ш. Шваб
7'
Пенальти не реализован!
Д. Пелкас
Желтая карточка
Кайо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ПАЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
7
Омар Эль-Каддури
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
14
Андрия Живкович
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
4-1-1-2-2
39
Сафонов
2
Рамирес
28
Сорокин
31
Кайо
98
Петров
8
Ольссон
52
Вилена
7
Классон
5
Кабелла
33
Берг
94
Вандерсон
4-2-2-2
12
Живкович
15
Варела
15
Ингасон
5
Михайлидис
13
Яннулис
15
Креспо
7
Эль-Каддури
22
Шваб
10
Пелкас
14
Живкович
17
Цолис
5
Кабелла
47
Уткин
47
Уткин
5
Кабелла
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
17
Цолис
28
Свидерски
28
Свидерски
17
Цолис
10
Пелкас
21
Бисесвар
21
Бисесвар
10
Пелкас
Остались в запасе
Краснодар
ПАОК
8
Эдуард Сперцян
АП
1
Евгений Городов
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
8
Эдуард Сперцян
АП
1
Евгений Городов
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Краснодар - ПАОК
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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