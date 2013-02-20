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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Шериф
Динамо - Шериф: обзор матча 20 февраля 2013
Динамо
20.02.2013, среда, 20:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Шериф
25'
П. Игнатович
89'
И. Соловьев
90+3'
С. Давыдов
13'
А. Пешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Шериф
ГОЛ! 3:1!
С. Давыдов
Пас отдал
Р. Зобнин
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Соловьев
Пас отдал
К. Кураньи
89'
Замена
К. Кураньи
️️️️
П. Соломатин
87'
78'
Замена
К. Крол
️️️️
Ч. Танаса
Замена
К. Нобоа
️️️️
И. Семшов
75'
72'
Красная карточка
М. Станоевич
Желтая карточка
П. Евсеев
69'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Сапета
68'
Желтая карточка
Н. Чичерин
67'
Замена
В. Рыков
️️️️
Д. Колодин
59'
46'
Замена
М. Станоевич
️️️️
С. Георгиев
Замена
С. Давыдов
️️️️
А. Кокорин
46'
Замена
И. Соловьев
️️️️
Б. Джуджак
46'
Замена
Е. Фролов
️️️️
Р. Березовский
46'
Желтая карточка
А. Епуряну
33'
Желтая карточка
Д. Колодин
30'
ГОЛ! 1:1!
П. Игнатович
Пас отдал
П. Евсеев
25'
Желтая карточка
А. Сапета
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Пешич
7'
Желтая карточка
М. Самарджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Шериф
1
Александру Звягинцев
ВР
15
Марсель Метоуа
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
89
Александр Пащенко
ЦП
11
Александру Дедов
ЦП
16
Артем Хачатуров
ЦП
77
Александру Оника
ЦП
91
Сергей Георгиев
ПП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Михай Стойкицэ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Шериф
25
Денис Макогоненко
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
23
Кржижтоф Крол
ЦЗ
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
21
Тадей Апатич
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
24
Вячеслав Лиса
ЦП
13
Саша Марьянович
ЦП
88
Марко Станоевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
99
Евгений Ребенжа
ЦФ
4-4-2
21
Березовский
5
Евсеев
24
Епуряну
8
Колодин
4
Чичерин
10
Джуджак
41
Сапета
20
Семшов
29
Игнатович
9
Кокорин
31
Соломатин
2-5-1-2
1
Звягинцев
15
Метоуа
19
Самарджич
91
Георгиев
11
Дедов
16
Хачатуров
77
Оника
89
Пащенко
90
Энрике
8
Пешич
22
Танаса
21
Березовский
39
Фролов
39
Фролов
21
Березовский
8
Колодин
44
Рыков
44
Рыков
8
Колодин
10
Джуджак
9
Соловьев
9
Соловьев
10
Джуджак
41
Сапета
47
Зобнин
47
Зобнин
41
Сапета
20
Семшов
16
Нобоа
16
Нобоа
20
Семшов
31
Соломатин
22
Кураньи
22
Кураньи
31
Соломатин
9
Кокорин
10
Давыдов
10
Давыдов
9
Кокорин
22
Танаса
23
Крол
23
Крол
22
Танаса
91
Георгиев
88
Станоевич
88
Станоевич
91
Георгиев
Остались в запасе
Динамо
Шериф
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
25
Денис Макогоненко
ВР
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
24
Вячеслав Лиса
ЦП
22
Вадим Раца
ПЗ
99
Евгений Ребенжа
ЦФ
13
Саша Марьянович
ЦП
21
Тадей Апатич
ЦЗ
1
Дмитрий Стажила
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Михай Стойкицэ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
Остались в запасе
25
Денис Макогоненко
ВР
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
24
Вячеслав Лиса
ЦП
22
Вадим Раца
ПЗ
99
Евгений Ребенжа
ЦФ
13
Саша Марьянович
ЦП
21
Тадей Апатич
ЦЗ
1
Дмитрий Стажила
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Михай Стойкицэ
Статистика матча Динамо - Шериф
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
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