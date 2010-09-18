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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Динамо
Сатурн - Динамо: обзор матча 18 сентября 2010
Сатурн
18.09.2010, суббота, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Динамо
36'
П. Немов
37'
П. Немов
45'
Д. Кириченко
45'
Д. Кириченко
63'
П. Немов
63'
П. Немов
43'
К. Кураньи
83'
Т. Дуймович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Динамо
Замена
А. Сапета
️️️️
Э. Махмудов
+2
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
А. Каряка
ГОЛ! 6:2!
Т. Дуймович
Пас отдал
К. Кураньи
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Самедов
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
М. Якубко
️️️️
А. Ропотан
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
ГОЛ! 6:1!
П. Немов
ГОЛ! 5:1!
П. Немов
Желтая карточка
Т. Дуймович
Замена
В. Гранат
️️️️
Д. Колодин
Желтая карточка
Э. Махмудов
Желтая карточка
Э. Махмудов
Желтая карточка
А. Ропотан
ГОЛ! 4:1!
Д. Кириченко
Пас отдал
А. Каряка
ГОЛ! 3:1!
Д. Кириченко
Пас отдал
А. Каряка
ГОЛ! 2:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Л. Уилкшир
ГОЛ! 2:0!
П. Немов
ГОЛ! 1:0!
П. Немов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ЦЗ
32
Марко Ломич
ПЗ
19
Александр Самедов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
88
Эдгарас Чеснаускис
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-1-5-1
31
Кински
2
Парфенов
4
Игонин
26
Зелао
5
Немов
5
Каряка
84
Воробьев
6
Копунек
8
Махмудов
88
Иванов
10
Кириченко
4-1-4-1
30
Габулов
32
Ломич
24
Епуряну
26
Уилкшир
8
Колодин
19
Дуймович
88
Чеснаускис
19
Ропотан
20
Семшов
19
Самедов
22
Кураньи
8
Махмудов
41
Сапета
41
Сапета
8
Махмудов
5
Каряка
7
Бояринцев
7
Бояринцев
5
Каряка
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
8
Колодин
13
Гранат
13
Гранат
8
Колодин
19
Ропотан
26
Якубко
26
Якубко
19
Ропотан
19
Самедов
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Самедов
Остались в запасе
Сатурн
Динамо
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Сатурн - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Волков
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:15 (прямая)
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