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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Гетеборг
Динамо - Гетеборг: обзор матча 04 февраля 2015
Динамо
04.02.2015, среда, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Гетеборг
56'
А. Бюттнер
90+2'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Гетеборг
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
Пас отдал
М. Вальбуэна
90'
+2
82'
Замена
Х. Йонссон
️️️️
С. Рикс
Замена
Ф. Дуглас
️️️️
К. Самба
77'
70'
Замена
М. Боман
️️️️
М. Смедберг-Даленсе
70'
Замена
К. Бом
️️️️
Л. Вибе
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Кокорин
68'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Ионов
68'
Желтая карточка
А. Ионов
65'
Замена
А. Козлов
️️️️
Б. Ротенберг
58'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
А. Бюттнер
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Бюттнер
56'
40'
Желтая карточка
С. Рикс
29'
Желтая карточка
П. Дюрестам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Гетеборг
1
Джон Альвбаге
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
24
Том Петтерссон
ЛЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
(К)
ЦЗ
31
Патрик Дюрестам
ПЗ
5
Серен Рикс
ЛП
9
Мартин Смедберг-Даленсе
ОП
26
Лассе Вибе
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
8
Эмил Саломонссон
ПП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Йорген Леннартссон
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Гетеборг
12
Маркус Сандберг
ВР
22
Мартин Занйянхи
ЦЗ
13
Хьялмар Йонссон
ЦЗ
26
Карл Бом
ЦП
18
Оскар Киндлунд
ЦП
16
Микаэль Боман
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шунин
28
Бюттнер
15
Губочан
4
Самба
28
Ротенберг
21
Ванкер
27
Денисов
18
Жирков
28
Вальбуэна
11
Ионов
9
Кокорин
4-2-3-1
1
Альвбаге
31
Дюрестам
5
Алеесами
30
Бьярсмюр
24
Петтерссон
9
Смедберг-Даленсе
26
Вибе
8
Саломонссон
13
Свенссон
5
Рикс
9
Энгвалль
4
Самба
6
Дуглас
6
Дуглас
4
Самба
28
Ротенберг
34
Козлов
34
Козлов
28
Ротенберг
28
Бюттнер
10
Джуджак
10
Джуджак
28
Бюттнер
11
Ионов
4
Юсупов
4
Юсупов
11
Ионов
9
Кокорин
22
Кураньи
22
Кураньи
9
Кокорин
26
Вибе
26
Бом
26
Бом
26
Вибе
9
Смедберг-Даленсе
16
Боман
16
Боман
9
Смедберг-Даленсе
5
Рикс
13
Йонссон
13
Йонссон
5
Рикс
Остались в запасе
Динамо
Гетеборг
77
Анатолий Катрич
ПВ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
22
Мартин Занйянхи
ЦЗ
18
Оскар Киндлунд
ЦП
12
Маркус Сандберг
ВР
Главный тренер
Йорген Леннартссон
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
22
Мартин Занйянхи
ЦЗ
18
Оскар Киндлунд
ЦП
12
Маркус Сандберг
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Йорген Леннартссон
Статистика матча Динамо - Гетеборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
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