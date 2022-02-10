Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Йорген Леннартссон

    Тренер
    Имя Йорген
    Фамилия Леннартссон
    Команда Гетеборг
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 10 апреля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гетеборг 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.02.2022 Локомотив 4 : 2 Гетеборг
    • Читайте нас: 
    11