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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ФКСБ - Динамо
ФКСБ - Динамо: обзор матча 03 февраля 2013
ФКСБ
03.02.2013, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Динамо
35'
К. Нобоа
58'
П. Игнатович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ФКСБ - Динамо
75'
Замена
А. Панюков
️️️️
Б. Джуджак
72'
Замена
В. Рыков
️️️️
К. Кураньи
69'
Замена
Д. Колодин
️️️️
К. Нобоа
69'
Замена
И. Семшов
️️️️
Л. Фернандес
60'
Замена
И. Соловьев
️️️️
А. Кокорин
60'
Замена
А. Епуряну
️️️️
В. Гранат
58'
ГОЛ! 0:2!
П. Игнатович
46'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Сапета
46'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Я. Яншер
46'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
Л. Уилкшир
46'
Замена
Р. Березовский
️️️️
А. Шунин
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ФКСБ - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
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0 : 1
07.11.2026
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1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
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